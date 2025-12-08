O Campeonato Brasileiro chegou ao seu fim neste final de semana com uma rodada de tirar o fôlego, principalmente para quem brigava na parte debaixo da tabela. Iniciando a disputa na temida zona de rebaixamento, o Internacional foi guerreiro para vencer o RB Bragantino por 3 a 1 e contar com tropeços de Ceará e Fortaleza para se livrar da Série B.

O Colorado, que de duas derrotas acachapantes, acabou se livrando do rebaixamento com 44 pontos conquistados, apenas um a mais que a dupla cearense. Além dos dois, a segundona contará com Juventude e Sport Recife. Se nos profissionais o Internacional se livrou, no Sub-20 os meninos do “Celeiro de Ases” não tiveram a mesma sorte.

Com uma campanha de apenas 15 pontos conquistados em 19 jogos disputados, o Inter terminou a competição na 18º colocação e foi rebaixado para a Série B da categoria ao lado de Atlético-MG e Atlético-GO. O grande rival Grêmio escapou na última rodada, mesmo contando com uma derrota por 2 a 0 para o Vasco da Gama no Rio de Janeiro.

Foi a primeira edição do Brasileirão Sub-20 a adotar o rebaixamento, regra implementada neste ano após a criação da Série B da categoria. A competição de acesso terminou em julho, garantindo a subida de Avaí, Vitória e Criciúma.

Santos também se livra; Flu está na Libertadores

A luta contra o rebaixamento foi bem mais simples para o Santos de Neymar. Atuando na Vila Belmiro contra um já desinteressado Cruzeiro, o Peixe venceu facilmente por 3 a 0 e afastou qualquer possibilidade de conhecer a sua segunda queda para a Série B.

Na outra ponta da tabela, o Fluminense confirmou o seu favoritismo frente ao Bahia e com gols de Paulo Henrique Ganso e Thiago Silva carimbou a vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores. O Botafogo e o próprio Bahia estão garantidos na pré-Libertadores.