Em meio aos canais antigos da Cidade do México, um local inusitado figura entre os destinos mais assustadores do planeta: um verdadeiro cemitério de bonecas.

Reconhecido oficialmente pelo Guinness Book como a maior coleção de bonecas assombradas do mundo, o espaço provoca reações de medo, fascínio e desconforto entre os visitantes.

Muitos saem de lá com a sensação de terem presenciado algo que ultrapassa o incomum, com imagens que mais parecem saídas de um pesadelo.

Cemitério de bonecas: local mais assustador do mundo expõe brinquedos de forma bizarra

O cenário fica em uma das ilhas do arquipélago de Xochimilco, área tombada pela UNESCO como patrimônio mundial.

Conhecida como a Ilha das Bonecas, a atração abriga centenas de bonecas velhas, quebradas e parcialmente desmembradas, penduradas em galhos, muros e construções simples.

Os brinquedos, em sua maioria cobertos por sujeira e mofo, têm olhos esbranquiçados e membros faltando, o que contribui para a aparência macabra do local.

A origem desse lugar singular remonta à década de 1950, quando Don Julian Santana Barrera, um homem que decidiu viver isolado na ilha, passou a recolher bonecas abandonadas nas águas dos canais e nos lixões próximos.

Ele afirmava ter presenciado o espírito de uma menina que teria se afogado ali perto. Convencido de que precisava apaziguar o fantasma da criança, começou a pendurar os brinquedos como oferendas, um gesto que, com o tempo, virou obsessão.

O resultado é uma paisagem marcada por centenas de rostos inertes, que parecem observar cada passo de quem se aventura por ali.

Guinness reconheceu a maior coleção de bonecas assombradas do mundo, e relatos de moradores surpreendem

Décadas mais tarde, o Guinness World Records oficializou o local como a maior coleção de bonecas consideradas assombradas.

O reconhecimento internacional apenas aumentou o fluxo de turistas, atraídos pela fama sinistra da ilha e pelas histórias que a envolvem.

Moradores da região alimentam o mistério com relatos de acontecimentos inexplicáveis. Dizem que, à noite, elas se movem sozinhas, cochicham entre si e mudam de posição sem que ninguém toque nelas.

Há também quem acredite que a ilha guarda uma força espiritual perigosa, por isso, muitos guias recomendam que os visitantes levem oferendas ou pequenos presentes para “acalmar” as bonecas e evitar má sorte.

O medo pode ser folclore, mas a sensação de desconforto é real.