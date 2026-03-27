Mesmo sento extremamente competitivo, o setor alimentício é extremamente prolífico, se destacando como um dos pilares mais sólidos da economia mundial. Só que, infelizmente, determinados obstáculos ainda podem causar grandes estragos.

E, aparentemente, a marca chilena Conservas Centauro não conseguiu se desvencilhar de muitos deles, mesmo estando há mais de um século no mercado. Afinal, nesta semana, a empresa teve sua falência anunciada.

Fundada originalmente em 1908 por Luis Bozzolo Ferrando, a marca se manteve em alta durante anos, passando a ser reconhecida por gerações. Entretanto, nos últimos anos, dificuldades financeiras passaram a afligir sua operação, dando início a um período de dificuldades.

As mudanças no mercado acabaram tornando a situação ainda mais complexa e, consequentemente, contribuíram para o acúmulo de dívidas. Como resultado, as chances de recuperação da Centauro foram completamente anuladas.

Diante do cenário, a Justiça chilena decidiu decretar a falência da empresa, o que resultou no fim de sua trajetória emblemática, consolidada por uma atuação memorável no mercado de conservas.

500 mil produtos: leilão da Centauro impressiona por volume

Como parte do processo de liquidação, a Centauro realizará um leilão com diversos itens de seu acervo, que incluem equipamentos industriais, mobiliário de escritório e também os alimentos anteriormente comercializados pela empresa.

E vale destacar que a quantidade disponibilizada impressionou os interessados, já que a empresa colocou à venda cerca de 500 mil itens. Só que, para ter a chance de adquiri-los, será necessário realizar um cadastro na plataforma onde ocorrerá a venda, que exige a apresentação de uma garantia financeira mínima para a liberação de lotes proporcionais.

Sendo assim, pequenos comerciantes e grandes empresas precisarão informar previamente o quanto estarão dispostos a gastar para adquirir os itens que serão anunciados, que, por sua vez, apresentarão preços muito mais acessíveis do que os que seriam cobrados por produtos novos.