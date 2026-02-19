Considerada um verdadeiro símbolo cultural, a cerveja é uma das bebidas alcoólicas mais consumidas no Brasil. Contudo, é importante destacar que o país também se destaca no mercado cervejeiro, figurando entre os maiores produtores do mundo.

Inclusive, a produção no segmento se tornou tão prolífica que o país se tornou o lar de algumas das melhores cervejas do mundo, conforme constatado por especialistas do setor por meio de análises aprofundadas.

Um bom exemplo desta alta qualidade dos produtos brasileiros foi a vitória da Quadruppel 277, produzida pela cervejaria paranaense 277 Craft Beer, na mais recente edição da World Beer Cup, realizada no ano passado.

O concurso, que analisa cervejas do mundo inteiro, concedeu à bebida a medalha de ouro na categoria Belgian-Style Strong Specialty Ale por conta de seu perfil “intenso e complexo”, que consiste em um aroma e sabor frutado, com notas de tâmaras, ameixas, caramelo, toffee, nozes e vinho do porto.

O grande destaque da cerveja está em seu método de preparo, uma vez que ela é maturada por cerca de 12 meses em barris de castanheira que anteriormente eram usados para cachaça, sendo este o segredo de sua complexidade.

Empresa responsável por cerveja campeã recebeu duas medalhas

Vale ressaltar que a Quadruppel 277 não foi o único grande acerto da 277 Craft Beer na última World Beer Cup, já que a cervejaria também foi premiada com outra medalha de ouro por sua Canoa Quebrada, que é inspirada no estilo gose alemão.

Ganhadora da medalha de prata na Copa Cerveja Brasil 2024, a bebida apresenta um perfil refrescante, de acidez leve e com baixo amargor, mas que inclui um toque salino no final dos goles.

Além disso, a Canoa Quebrada também conta com um tempero bem brasileiro, incorporando caju à mistura de maltes de trigo e cevada para potencializar sua sensação de refrescância.