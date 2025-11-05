A cerveja mais cara do mundo não vem da Bélgica nem da Alemanha, mas da Austrália — e seu ingrediente mais inusitado é o que a torna única: gelo derretido da Antártida. Produzida pela cervejaria artesanal Nail Brewing, a Antarctic Nail Ale é uma raridade extrema, feita em edição limitada e leiloada por valores que superam o preço de um iPhone topo de linha.

A Antarctic Nail Ale foi criada em 2010 e teve apenas 30 garrafas produzidas, o que a transformou em um item de colecionador entre apreciadores de cervejas raras. O gelo usado na fabricação foi coletado por uma expedição do Sea Shepherd Conservation Society, grupo ambiental que atua na preservação dos oceanos e da vida marinha.

A água pura, derretida a partir desse gelo antártico, deu origem a uma bebida de sabor leve e refinado, mas com um valor quase inacessível. Durante os leilões organizados pela própria cervejaria, algumas garrafas chegaram a ser vendidas por mais de US$ 1.800, valor que, à época, superava o preço de um iPhone novo.

Todo o dinheiro arrecadado foi destinado à Sea Shepherd, reforçando o caráter sustentável e beneficente do projeto. Mesmo com o alto custo, a Antarctic Nail Ale conquistou status de lenda entre cervejeiros, sendo lembrada não apenas pelo preço, mas também pela proposta única de unir exclusividade, filantropia e consciência ambiental em uma só garrafa.

