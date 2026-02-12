O custo da cesta básica apresentou aumento em 24 das 27 capitais brasileiras entre dezembro e janeiro. Os dados são da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), que monitoram mensalmente os preços dos principais itens de consumo das famílias.

Capitais registram maiores altas

As elevações mais expressivas foram verificadas em Manaus, com avanço de 4,44%, seguida por Palmas (3,37%) e Rio de Janeiro (3,22%). O levantamento aponta que a maior parte das capitais acompanhou essa tendência de encarecimento no início do ano.

Entre os produtos que mais pressionaram o orçamento estão o tomate e o pão francês, que tiveram reajustes em quase todo o país.

Tomate dispara e puxa lista de aumentos

O tomate apresentou alta em 26 capitais. O maior salto foi identificado em Cuiabá, onde o preço subiu 63,54%. Segundo a Conab, a redução na oferta de frutos com qualidade adequada contribuiu para a escalada dos valores.

O pão francês também ficou mais caro em 22 capitais. Manaus liderou a variação, com aumento de 3,06%. O encarecimento está relacionado ao custo da energia elétrica e à valorização da farinha de trigo importada, principal insumo do produto.

Quedas pontuais aliviam orçamento

Apesar da pressão em parte dos alimentos, houve recuo no preço do leite integral em todas as capitais pesquisadas. Em Campo Grande, a redução chegou a 8%. A Conab atribui o movimento ao elevado volume de estoques de derivados lácteos.

O estudo ainda indica que trabalhadores que recebem salário mínimo comprometeram, em média, 46% da renda com a compra de itens essenciais em janeiro — percentual 2% menor que o registrado em dezembro.

Impacto no índice oficial

No Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o grupo alimentação e bebidas avançou 0,23% no mês. O tomate liderou as altas, com variação de 20,52%, seguido pelas carnes, que subiram 0,84% na média nacional.