Manifestando-se como desconforto na região craniana, da face ou até mesmo do pescoço, a dor de cabeça é uma das formas mais comuns de dor no mundo e pode ser ocasionada por diferentes fatores.

Vale destacar que existem diversos métodos eficazes de tratamento, que variam conforme a causa e envolvem tanto o consumo de medicamentos, como analgésicos e relaxantes musculares, quanto práticas naturais, incluindo o uso de compressas e chás.

Neste segundo segmento, o chá de gengibre já se revelou um poderoso aliado no combate à dor de cabeça, tendo em vista que apenas uma xícara pode já ser suficiente para aliviar o desconforto.

Isso porque a planta é extremamente rica em propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes por conta de suas altas concentrações de componentes funcionais, como gingerol e shogaol, que auxiliam no alívio da dor.

Ao ser ingerido, o chá ajuda a diminuir o inchaço da inflamação e a pressão na cabeça, atuando diretamente no alívio da dor. E para garantir sua eficácia máxima, basta seguir a receita abaixo:

Ferva uma xícara de água;

Adicione de 1 a 2 colheres de sopa de gengibre fresco ralado (ou cerca de 2 a 3 cm da raiz fatiada);

Deixe ferver por cerca de 5 a 10 minutos para garantir a potência do sabor, que é crucial para aliviar a dor;

Desligue o fogo e tampe a panela. Depois que o chá amornar, coe e beba;

Se preferir, adicione limão e mel à bebida para melhorar o sabor e aumentar o efeito antioxidante.

Outras opções de chá para dor de cabeça

Embora o chá de gengibre se destaque como a opção mais eficaz contra a dor de cabeça, ele pode não ser agradável para muitas pessoas, principalmente por conta de seu sabor forte e picante. Nestes casos, as seguintes opções também se destacam: