A Hershey’s anunciou que vai mudar o jeito de fazer alguns dos seus chocolates no Brasil. A marca vai voltar a usar receitas mais tradicionais em alguns produtos, abandonando o uso de itens como coberturas e gorduras vegetais.

A decisão veio depois de críticas de consumidores e até de membros da família que criou a marca, que reclamaram que os chocolates estavam perdendo o sabor original. O objetivo é trazer de volta a receita que marcou a Hershey’s por décadas e se tornou tradição da marca. Entre os itens que vão mudar está o Reese’s Fast Break e o Kit Kat.

Resposta ao consumidor

Segundo informações do The News, embora a mudança afete uma pequena parte do portfólio da marca, essa é uma resposta direta ao público. A Hershey’s quer mostrar que prioriza qualidade e transparência, mesmo diante do aumento nos preços de ingredientes.