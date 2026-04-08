A Hershey’s anunciou que vai mudar o jeito de fazer alguns dos seus chocolates no Brasil. A marca vai voltar a usar receitas mais tradicionais em alguns produtos, abandonando o uso de itens como coberturas e gorduras vegetais.
A decisão veio depois de críticas de consumidores e até de membros da família que criou a marca, que reclamaram que os chocolates estavam perdendo o sabor original. O objetivo é trazer de volta a receita que marcou a Hershey’s por décadas e se tornou tradição da marca. Entre os itens que vão mudar está o Reese’s Fast Break e o Kit Kat.
Resposta ao consumidor
Segundo informações do The News, embora a mudança afete uma pequena parte do portfólio da marca, essa é uma resposta direta ao público. A Hershey’s quer mostrar que prioriza qualidade e transparência, mesmo diante do aumento nos preços de ingredientes.
O acesso ao conteúdo será liberado imediatamente após o anúncio.
Deixe um comentário