O céu de dezembro promete um espetáculo para os moradores de várias regiões do Brasil. A tradicional chuva de meteoros Pupidas-Velidas estará ativa ao longo do mês e deve atingir seu auge entre os dias 7 e 14, sempre no início da noite. O fenômeno, visível também em outras partes do mundo, deverá ser observado com mais intensidade entre 21h e 22h, faixa considerada ideal para quem deseja acompanhar a passagem dos fragmentos luminosos.

Principais datas e fenômenos associados

A noite de 7 de dezembro deve ser a mais movimentada para quem aprecia eventos astronômicos. Além da maior atividade da chuva Pupidas-Velidas, será possível ver, antes do amanhecer, a aproximação aparente entre a Lua e Júpiter. O encontro visual dos astros ocorrerá na constelação de Gêmeos, direcionado ao noroeste.

Outra chuva de meteoros, as Geminidas, também terá destaque no mês. Seu ponto máximo está previsto para 14 de dezembro, por volta das 22h, com melhor observação voltada para o nordeste do céu. Embora menos famosa que outras chuvas, a Geminidas costuma apresentar meteoros brilhantes e de longa duração.

Como aproveitar melhor a observação

Especialistas em astronomia recomendam algumas precauções simples para garantir uma boa experiência. O essencial é ter um céu limpo e escuro, sem interferência de nuvens ou iluminação urbana. Locais afastados do centro da cidade tendem a oferecer melhores condições. Ao chegar ao ponto escolhido, é importante aguardar de 15 a 20 minutos para que os olhos se adaptem à baixa luminosidade.

Para encarar o tempo de espera, vale levar uma manta, caso a região esteja fria, ou uma cadeira que permita observar o céu com mais conforto. Ao se posicionar, basta deitar ou inclinar bem o corpo e acompanhar o firmamento. Embora os meteoros tenham origem no chamado radiante — a área de onde parecem surgir — eles podem surgir em qualquer parte do céu.