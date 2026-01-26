A semana começou com um alerta para grande parte do país. De acordo com a previsão divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), chuvas e tempestades devem atingir diversas regiões do país, acompanhadas de ventos intensos. O órgão emitiu um alerta para a ocorrência de chuvas entre 20 e 50 milímetros por dia, além de rajadas de vento que podem variar de 40 a 60 km/h. O aviso meteorológico abrange todos os estados da região Norte, além de São Paulo, Mato Grosso, Distrito Federal e áreas extensas de Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro e o norte do Paraná.

Segundo o Inmet, apesar de o risco ser considerado baixo, não estão descartados transtornos como quedas de galhos de árvores, alagamentos pontuais, descargas elétricas e até interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Calor intenso no Sul e parte do Centro-Oeste

O Sul do país e o Mato Grosso do Sul devem registrar um cenário diferente de outras regiões do país nos primeiros dias da semana. A previsão indica temperaturas elevadas, com máximas concentradas entre terça-feira (27) e quarta-feira (28). De acordo com o Inmet, a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica dificulta a formação de nuvens e reduz a ocorrência de chuvas. Isso favorece a intensificação do calor, especialmente no Rio Grande do Sul, onde não está descartada a formação de uma onda de calor.

Alerta de temporal

O Climatempo destaca que a última semana de janeiro será marcada por temporais típicos de verão em várias regiões do país. Após episódios recentes da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que provocaram volumes elevados de chuva, a atenção agora se volta para a aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), responsável por intensificar as chuvas no Nordeste, especialmente entre Maranhão, Piauí e Ceará.

No Sudeste, a MetSul alerta para o risco de chuva volumosa em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, onde os acumulados podem variar entre 100 e 200 milímetros em até sete dias, podendo ultrapassar esse volume de forma localizada.

Previsão por região

Sul: Calor intenso e pouca chuva no início da semana, com possibilidade de onda de calor, especialmente no Rio Grande do Sul

Sudeste: Risco de temporais e chuva volumosa, principalmente no sul de Minas Gerais, nordeste de São Paulo e Região Serrana do Rio de Janeiro

Centro-Oeste: Semana quente e abafada, com pancadas de chuva típicas de verão, principalmente à tarde e à noite

Nordeste: Aumento das chuvas no norte da região, especialmente entre Maranhão, Piauí e Ceará, devido à influência da ZCIT

Norte: Chuva frequente e volumes elevados, com atenção para a elevação do nível dos rios no Amazonas e no Acre