A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu, nesta segunda-feira (8), um alerta vermelho para um período prolongado de chuva intensa. O aviso vale desde a tarde de hoje até as 20h da quarta-feira (10). A medida foi tomada após análises do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil indicarem a formação de um ciclone extratropical combinado à chegada de uma frente fria, criando um ambiente de instabilidade severa na região.

Previsão de chuva volumosa e ventos intensos

Os dados apontam para um acumulado de aproximadamente 70 milímetros ao longo dos três dias. A expectativa é de precipitações leves nesta segunda, com cerca de 5 mm, seguidas de um aumento expressivo na terça-feira, quando o volume pode alcançar 50 mm. Na quarta, estão previstos mais 15 mm. Além da chuva, há condições favoráveis para trovoadas, queda de granizo e ventos fortes.

As rajadas devem atingir maior intensidade na quarta-feira, podendo chegar a 80 km/h e, em pontos isolados, ultrapassar a marca dos 100 km/h. Esse cenário amplia o risco de transtornos urbanos, em especial devido à sobrecarga no sistema de drenagem, o que pode gerar alagamentos momentâneos em áreas mais vulneráveis. A elevação gradual do nível do Guaíba também está entre as preocupações.

Risco de deslizamentos e atenção redobrada

A instabilidade climática aumenta ainda a possibilidade de deslizamentos em encostas, terrenos frágeis ou regiões suscetíveis à erosão. A Comissão Permanente de Atuação em Emergências mantém equipes de prontidão para atender ocorrências e prestar suporte à população caso os impactos se intensifiquem.

Orientações à população

A Defesa Civil recomenda evitar deslocamentos durante os períodos de maior instabilidade e reforça que moradores mantenham distância de arroios, rios e áreas alagadas. Em regiões de encosta, qualquer sinal de movimentação de terra deve ser tratado como alerta.

Em situações de emergência, a população pode acionar o telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193. As informações oficiais serão atualizadas nos canais da prefeitura, da Defesa Civil e pelo PoaClima.