A formação de um ciclone extratropical sobre a Região Sul, nesta terça-feira (9), alterou o padrão do tempo em boa parte do Brasil. O sistema já se desloca em direção ao Atlântico, mas a frente fria associada a ele continua atuando e deve provocar novas áreas de instabilidade. A quarta-feira (10) é marcada por chuva forte e rajadas de vento, especialmente no Sul e no Sudeste.

Mesmo após o afastamento do núcleo do ciclone, a atmosfera permanece carregada. A quinta-feira (11) tende a ser um dia de atenção reforçada, com previsão de precipitações intensas em 11 estados. Entre as áreas sob risco estão Espírito Santo, norte de Minas Gerais, oeste e sul da Bahia, sul do Piauí e Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, norte de Goiás, Rondônia e sul do Pará.

Chuva espalhada desde cedo

Logo no início da manhã, nuvens densas cobrem grandes áreas do Sudeste, Centro-Oeste, Norte e parte do Nordeste. Minas Gerais, interior de Goiás e oeste baiano devem registrar chuva passageira, ainda sob influência direta da frente fria.

Conforme o dia avança, os núcleos de instabilidade ganham força. Entre o fim da manhã e o começo da tarde, regiões próximas à divisa de Minas com Bahia, além de Tocantins, sul do Maranhão, sul do Piauí, nordeste do Mato Grosso e porções centrais do Mato Grosso do Sul, devem enfrentar pancadas mais intensas acompanhadas de trovoadas.

Tarde e noite com temporais em pontos do Norte e Centro-Oeste

Durante a tarde, o mapa de instabilidades se amplia. Chuvas fracas atingem áreas de Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás, enquanto nuvens carregadas se formam sobre o sul do Pará e áreas de Rondônia.

Já entre o fim da tarde e o início da noite, temporais isolados atingem Rondônia, setores do Mato Grosso — principalmente o norte — e parte do Amazonas, onde a convecção é mais forte. No leste de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e Tocantins, há chance de nova rodada de chuva intensa com raios.

Acumulados seguem elevados, mas menores que os últimos dias

Apesar da grande quantidade de umidade disponível na atmosfera, os volumes previstos não devem repetir os extremos observados no início da semana, quando algumas cidades ultrapassaram 100 mm em 24 horas. Nas últimas 24 horas, os registros foram:

Januária (MG): 45 mm

Palmas (TO): 21 mm

Sinop (MT): 25,1 mm

Goiás (GO): 30 mm

A tendência aponta para novos acumulados entre 20 e 45 mm entre hoje (10) e amanhã (11), sobretudo no Mato Grosso, Goiás e noroeste mineiro. Como muitas áreas já estão com o solo encharcado, esses valores são suficientes para manter o alerta para alagamentos, enxurradas e outros transtornos.