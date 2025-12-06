Vitória se consolida como a cidade com melhor qualidade de vida do país. Em 2025, a capital capixaba alcançou o topo do ranking “As Melhores Cidades do Brasil”, elaborado pela Veja Negócios em parceria com a Austin Rating. O estudo analisou fatores como educação, conectividade digital e eficiência fiscal, reforçando a posição de destaque do município.

Segundo o Índice Firjan de Gestão Fiscal, Vitória destina pelo menos 12% de seu orçamento a áreas essenciais. Educação, saúde e segurança figuram entre as prioridades, o que contribui para um ambiente urbano mais funcional. Desde a reorganização administrativa iniciada em 2021, os investimentos nessas áreas vêm crescendo de forma consistente.

Mudanças estruturais importantes impulsionaram o protagonismo de Vitória. A cidade avançou de forma expressiva na inclusão digital, com mais de 92% dos domicílios conectados à internet. A escolarização de crianças entre 6 e 14 anos também registra índice elevado, alcançando 99,24% — acima da média nacional.

Iniciativas como o projeto “Vitória de Frente para o Mar” revitalizaram a orla, ampliando a mobilidade urbana e elevando a qualidade de vida. A expansão de ciclovias, calçadões e novos espaços de lazer reforça o compromisso do município com o bem-estar da população, evidenciando a atenção dedicada ao cotidiano dos moradores.

Curiosidades sobre a cidade de Vitória

🌅 1. Uma das poucas capitais-ilha do Brasil

Vitória está localizada majoritariamente em uma ilha, assim como Florianópolis e São Luís. A cidade é formada por mais de 30 ilhas, além de uma porção continental.

🚢 2. Possui um dos portos mais eficientes do país

O Porto de Vitória é um dos mais antigos em operação no Brasil e se destaca pela eficiência logística, movimentando diversos tipos de carga e sendo estratégico para o comércio exterior.

🦅 3. A ilha dos urubus

O nome “Vitória” é relativamente recente. No período colonial, a ilha era chamada de Ilha de Santo Antônio e também de Ilha dos Urubus, por causa da grande quantidade dessas aves na região.

🌡️ 4. Clima quente o ano inteiro

A capital capixaba tem temperaturas elevadas mesmo no inverno, o que faz dela uma cidade com “verão prolongado”.

🏙️ 5. Cidade compacta, mas muito desenvolvida

Vitória é uma das menores capitais brasileiras em área territorial, mas está entre as que possuem melhor IDH e maior qualidade de vida.

🚶 6. Grande parte da cidade é morro

Quase metade do território de Vitória é composto por áreas de morro, o que cria um visual urbano único e oferece mirantes naturais com vistas privilegiadas.

🎭 7. Casa do teatro mais antigo ainda em funcionamento no Brasil

O Theatro Carlos Gomes, inaugurado em 1927 (em substituição a estruturas anteriores), é um ícone cultural da cidade.

🏝️ 8. Praias… mas nem tantas assim

Apesar de estar no litoral, Vitória tem poucas praias próprias para banho. A maior parte das praias frequentadas pelos moradores fica em Vila Velha, logo ao lado.

🍤 9. Berço da moqueca capixaba

Vitória é uma referência gastronômica e um dos lugares onde a tradicional moqueca capixaba é mais valorizada, sempre “sem dendê”, como gostam de frisar os capixabas.

🌉 10. Terceira Ponte: um dos símbolos da Grande Vitória

A Terceira Ponte, que liga Vitória a Vila Velha, é uma das mais altas do país e um dos principais cartões-postais da região metropolitana.