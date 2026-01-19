Na divisa entre Alagoas e Sergipe, uma cidade histórica chama atenção pelo patrimônio preservado, pela vida cultural ativa e pela relação íntima com o rio São Francisco. Penedo, conhecida como a “Atenas alagoana”, abriga igrejas barrocas, casarões centenários e museus que ajudam a narrar a formação do Nordeste brasileiro e atraem visitantes de diversas regiões do país.

A cerca de 160 quilômetros de Maceió, Penedo está situada sobre um rochedo às margens do São Francisco, o maior rio totalmente brasileiro. Fundada em 1614, no início do século XVII, a cidade teve importância estratégica no período colonial, atuando como entreposto comercial e ponto militar fundamental para o controle da navegação fluvial e do território.

Ao longo dos séculos XVII e XVIII, a prosperidade econômica favoreceu a construção de igrejas, conventos e sobrados que definiram o traçado urbano preservado até os dias atuais. Diferentemente de muitos centros históricos do país, Penedo conseguiu conservar grande parte de sua estrutura original.

Esse valor histórico e arquitetônico motivou o tombamento do conjunto urbano pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Entre os principais destaques estão a Igreja de Nossa Senhora das Correntes, a Igreja de São Gonçalo Garcia, o Convento Franciscano e uma série de casarões coloniais com fachadas coloridas e forte influência barroca.

Patrimônio histórico às margens do Velho Chico

Além da arquitetura preservada, Penedo mantém uma relação profunda com o rio São Francisco, que influencia a paisagem, a economia local e o cotidiano dos moradores. O Velho Chico funciona como eixo cultural e turístico, oferecendo passeios, vistas panorâmicas e um cenário que reforça o charme histórico da cidade.

A combinação entre herança colonial, vida cultural ativa e beleza natural faz de Penedo um destino singular no Nordeste. Mesmo fora dos roteiros turísticos mais populares, a cidade reúne elementos que lembram vilarejos europeus e proporciona uma experiência que mistura história, tradição e tranquilidade.