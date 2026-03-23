A cidade de Uruana, localizada no interior de Goiás, é um dos principais polos de produção de melancia do Brasil. O município produz mais de 200 mil toneladas da fruta por ano, número expressivo considerando sua população de pouco mais de 14 mil habitantes.

A produção de Uruana representa uma parcela grande do total cultivado no país, que ultrapassa 2 milhões de toneladas anuais. Esse volume coloca a cidade entre os principais centros produtores, com capacidade de abastecer diferentes regiões do Brasil.

Condições favoráveis ao cultivo da melancia

O desempenho agrícola da região está ligado a fatores naturais; o solo possui boa concentração de nutrientes essenciais, o que contribui para o desenvolvimento da fruta. Além disso, a disponibilidade de água permite o uso de sistemas de irrigação, garantindo regularidade na produção.

A localização também garante acesso facilitado por rodovias, contribuindo para o escoamento da safra, permitindo que a fruta chegue rapidamente aos centros consumidores.

Investimentos em tecnologia

Produtores locais têm adotado técnicas modernas de cultivo, como irrigação controlada, manejo adequado do solo e uso de sementes selecionadas. Essas práticas aumentam a produtividade e ajudam a manter a qualidade do produto em larga escala.

Impacto econômico

A produção de melancia é uma das principais atividades econômicas de Uruana. O setor gera empregos e movimenta áreas como transporte, comércio e serviços. Além disso, a fruta também está presente em eventos locais, reforçando sua importância para a economia e para a identidade do município.