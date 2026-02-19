Goiânia tem chamado atenção no cenário ambiental não apenas no Brasil, mas também internacionalmente: a capital goiana superou a marca de mais de 1 milhão de árvores distribuídas em ruas, parques e bosques e conquistou um dos mais altos reconhecimentos mundiais em arborização urbana.

Essa realidade é resultado de décadas de políticas públicas focadas em sustentabilidade, planejamento urbano verde e forte participação da comunidade local em ações ambientais. A cidade recebeu o selo “Tree Cities of the World” — programa da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) em parceria com a Arbor Day Foundation.

O título reconhece municípios que cumprem critérios rigorosos de manejo e expansão de áreas verdes, incluindo inventário de árvores, legislação específica e estratégias de plantio e manutenção. Esse reconhecimento coloca Goiânia em destaque como referência global em arborização urbana.

Além de melhorar a estética urbana, o grande número de árvores tem impactos concretos na qualidade de vida dos moradores. Estudos apontam redução de temperaturas em áreas arborizadas — em até 2,3 °C em alguns bairros da capital — melhor qualidade do ar e maior sensação de bem-estar entre a população, especialmente em meses de calor intenso no Centro-Oeste brasileiro.

Esse esforço contínuo de arborização transformou o perfil urbano da cidade, integrando o verde ao cotidiano dos moradores e fortalecendo a imagem de Goiânia como uma metrópole que alia desenvolvimento e preservação ambiental.

Reconhecimento internacional e impacto direto na qualidade de vida

Goiânia integra a lista do programa Tree Cities of the World, iniciativa ligada à Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) que certifica municípios comprometidos com a gestão responsável de suas florestas urbanas.

Para conquistar o selo, a cidade precisou comprovar inventário arbóreo atualizado, legislação específica de proteção ambiental e investimentos contínuos em plantio e manutenção. Na prática, o resultado aparece no dia a dia da população.

A ampla cobertura vegetal contribui para amenizar o calor típico do Centro-Oeste, melhorar a qualidade do ar e oferecer mais áreas de convivência ao ar livre. Parques, bosques e avenidas arborizadas ajudam a equilibrar o crescimento urbano com sustentabilidade, tornando a capital goiana referência nacional quando o assunto é cidade verde.