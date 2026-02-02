A semana começa com tempo instável em São Paulo e em diversas regiões do país. Nesta segunda-feira (2), a capital paulista deve registrar chuva rápida ao longo do dia, céu predominantemente encoberto e temperaturas mais amenas, segundo a previsão meteorológica.

De acordo com o Climatempo, a instabilidade é provocada pela combinação de alta umidade e pela circulação de ventos úmidos vindos do oceano. Esse padrão atmosférico favorece a formação de nuvens carregadas e aumenta a frequência das precipitações.

Em São Paulo, os termômetros devem variar entre 20 °C e 27 °C, com 93% de probabilidade de chuva. A umidade relativa do ar permanece elevada, o que contribui para sensação de tempo abafado, mesmo sem calor intenso. Os ventos sopram de noroeste, com velocidade média de 7 km/h, mantendo o ambiente mais abafado, mesmo com temperaturas moderadas.

Previsão para o Sudeste e Sul

A instabilidade se espalha por todo o Sudeste. Além de São Paulo, o Rio de Janeiro, o sul e o centro de Minas Gerais e áreas do Espírito Santo devem ter céu nublado, pancadas de chuva a qualquer hora e risco de trovoadas.

No Sul do país, o litoral do Paraná e de Santa Catarina segue com chuvas frequentes. O interior dessas áreas permanece com céu encoberto. Já o Rio Grande do Sul apresenta tempo mais firme, com sol entre nuvens e temperaturas amenas, embora haja risco de rajadas de vento no litoral catarinense.

Centro-Oeste, Norte e Nordeste

No Centro-Oeste, o calor continua predominando, mas a alta umidade favorece pancadas de chuva principalmente à tarde e à noite em Goiás, no Distrito Federal e em Mato Grosso. Em Mato Grosso do Sul, o céu tende a ficar mais nublado, com possibilidade de trovoadas e chuva forte localizada.

A Região Norte segue com elevada instabilidade. Amazonas, Acre e Pará têm previsão de pancadas intensas, mantendo o risco de temporais, especialmente em capitais como Manaus, Belém e Rio Branco.

Já no Nordeste, o sol predomina na maior parte da região. Há chance de chuvas rápidas e isoladas no litoral da Bahia, Sergipe e Pernambuco, enquanto o interior continua seco e muito quente.