Localizada no centro de Goiás, a cerca de 170 quilômetros de Goiânia, Uruana ganhou destaque nacional ao ser reconhecida como a capital da melancia. Com pouco mais de 14 mil habitantes, o município produz toneladas da fruta todos os anos, impulsionando a economia local e atraindo visitantes curiosos durante a safra.

Além da força agrícola, Uruana mantém o clima pacato típico do interior, com rio convidativo para banho e tradições que reforçam a ligação dos moradores com a terra. A união entre produção rural de peso e um turismo leve revela um lado ainda pouco explorado do interior goiano, distante das rotas mais populares.

A força agrícola do município surgiu da combinação entre solo fértil, clima propício e a abundância de água do Rio Uru. Com essas condições naturais, a cidade se consolidou como uma das maiores produtoras de melancia do país, abastecendo diferentes estados durante o período de safra.

Desde 1986, Uruana celebra essa tradição com a Festa da Melancia, evento anual que destaca o peso econômico e cultural da fruta para a região. Geralmente realizada em julho, a festa reúne shows, competições, pratos típicos e a famosa exposição de melancias gigantes, que sempre surpreende os visitantes.

Entre os destaques da festa estão os tradicionais concursos de quem come melancia mais rápido, a escolha da fruta mais pesada e as apresentações de artistas da região. As barracas de alimentação oferecem diversas opções que têm a melancia como protagonista — de sucos e geleias a pratos mais elaborados preparados por cozinheiros locais.