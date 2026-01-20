O hábito de pedir pizza faz parte da rotina de milhões de brasileiros, e esse costume tem um epicentro bem definido no país. São Paulo aparece como a segunda cidade que mais consome pizza no planeta, ficando atrás apenas de Nova York, nos Estados Unidos. As informações são da Associação de Pizzarias Unidas do Brasil e ajudam a dimensionar a força do mercado pizzaiolo na capital paulista.

Consumo diário impressiona no Brasil

Levantamento da entidade aponta que, diariamente, cerca de 1 milhão de pizzas são produzidas em todo o território nacional. Desse volume, mais da metade é destinada ao estado de São Paulo. Aproximadamente 572 mil unidades são consumidas por dia em solo paulista, número que evidencia a centralidade do estado no setor.

Os dados, divulgados em reportagem do portal g1, confirmam que a capital concentra a maior fatia desse mercado e se mantém como referência nacional quando o assunto é pizza.

Capital consome centenas por minuto

Outro estudo, realizado pela São Paulo Convention & Visitors Bureau, mostra que o ritmo de consumo na cidade é acelerado. Segundo o levantamento, os paulistanos consomem mais de 700 pizzas por minuto, indicador que ajuda a explicar a ampla rede de estabelecimentos dedicados à iguaria.

Cidade reúne milhares de pizzarias

Para atender a essa demanda, São Paulo abriga mais de 4,5 mil pizzarias espalhadas por diferentes regiões. Há opções para todos os gostos e bolsos, incluindo casas tradicionais, redes modernas e locais que funcionam durante 24 horas. A diversidade de receitas e estilos contribuiu para consolidar a cidade como uma vitrine mundial do setor.

Criada há mais de 15 anos, a Associação de Pizzarias Unidas do Brasil atua na organização do segmento e promove iniciativas como a Copa Brasileira de Pizzarias, voltada à valorização de profissionais e à inovação no ramo.

Ranking mundial e outros indicadores

No cenário global, São Paulo ocupa a segunda posição entre as cidades que mais consomem pizza, atrás apenas de Nova York, considerada referência internacional. O resultado reflete a influência da imigração italiana e o hábito enraizado entre os moradores.

Além do destaque gastronômico, o estado também apresenta bons indicadores sociais. De acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, calculado pelo PNUD, São Paulo figura entre os melhores resultados do país em saúde, educação e renda, ficando atrás apenas do Distrito Federal.