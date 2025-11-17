No coração da Sibéria, Yakutsk é conhecida como a cidade mais fria do mundo. Durante o inverno, as temperaturas podem chegar a impressionantes -60°C, congelando rios, árvores e até veículos. Apesar do clima extremo, o destino atrai viajantes em busca de experiências singulares, cercadas por vastas florestas de taiga, tundras geladas e uma cultura local rica e fascinante.

Além do frio extremo, a vida cotidiana em Yakutsk exige cuidados especiais. Moradores precisam se proteger com roupas térmicas reforçadas, capas de neve e botas especiais, pois o contato direto com o gelo pode causar queimaduras e até quebrar dedos em casos de exposição prolongada. Até simples atividades, como caminhar na rua ou dirigir, exigem atenção redobrada devido ao gelo intenso.

Apesar das dificuldades, o inverno rigoroso não afasta turistas aventureiros. É possível vivenciar tradições locais, visitar mercados de produtos típicos, explorar aldeias indígenas e participar de atividades como passeios de trenó puxado por cães ou pesca no gelo.

O turismo em Yakutsk vem se expandindo ano após ano, impulsionado por atrações como o parque natural Lena Pillars, o museu subterrâneo Permafrost Kingdom e o Museu Nacional de Yakutia, que preserva relíquias da história e cultura da região. A melhor época para visitar a cidade é durante o verão, entre junho e agosto, quando as temperaturas podem chegar a agradáveis 25°C.

Como aproveitar Yakutsk com segurança e conforto

Para explorar Yakutsk durante o inverno, é essencial se preparar adequadamente. Roupas térmicas, botas reforçadas, luvas e gorros são indispensáveis, assim como cuidados ao manusear objetos metálicos ou superfícies geladas, já que o frio intenso pode causar queimaduras ou congelamento rápido da pele.

Moradores e visitantes também precisam estar atentos ao trânsito e às superfícies escorregadias, garantindo deslocamentos seguros mesmo nas condições mais extremas. Já durante o verão, a cidade se torna mais acessível e agradável para passeios ao ar livre. É o momento ideal para conhecer atrações naturais, como o parque Lena Pillars, e explorar museus e mercados locais.