A pequena cidade de Oeiras, no interior do Piauí, está chamando atenção nacional — e não é por causa de alguma atração turística ou evento cultural. Nos últimos dois anos, o município teve a maior temperatura e a menor umidade do ar do país. Em outubro, os termômetros chegaram a marcar 41,2 °C e a umidade caiu para 10%.

A umidade do ar tem ficado muito abaixo dos 40% recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que oferece riscos à saúde da população. O clima quente e seco é característico do chamado B-R-O Bró — período que se estende de setembro a dezembro e marca as temperaturas mais altas do ano no Piauí.

Além de Oeiras, outras cinco cidades do estado apareceram nas listas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). São elas: Picos, Teresina, Valença do Piauí, São João do Piauí e Uruçuí. Em entrevista ao portal g1, o otorrinolaringologista Paulo Rogério afirmou que é preciso redobrar os cuidados com a saúde nesse período.

“Pode haver problemas na pele devido à exposição solar, ressecamento dos olhos, do nariz, da garganta e dos pulmões. Sintomas como sangramento e infecções, mais graves em crianças e idosos, exigem muita atenção”, disse o especialista.

O calor intenso já faz parte do cotidiano dos moradores de Oeiras, que precisaram adaptar seus hábitos às altas temperaturas. Durante as horas mais quentes do dia, as ruas praticamente esvaziam, e boa parte da população opta por trabalhar nas primeiras horas da manhã ou durante a madrugada.

Dicas para enfrentar o tempo seco

💧 Beba bastante água — Mantenha-se hidratado ao longo do dia, mesmo sem sentir sede. A falta de reposição hídrica é um dos principais riscos em períodos de baixa umidade.

🌿 Use umidificadores ou bacias com água — Coloque recipientes com água ou toalhas molhadas nos cômodos para aumentar a umidade do ar, especialmente durante a noite.

🚿 Evite banhos muito quentes — Eles ressecam ainda mais a pele. Prefira água morna e use hidratantes após o banho.

😷 Proteja as vias respiratórias — Inale vapor de água, use soro fisiológico no nariz e evite locais com muita poeira.

🕶️ Evite atividades físicas nas horas mais quentes — Pratique exercícios antes das 10h ou após as 17h, quando a temperatura está mais amena.

🪟 Mantenha os ambientes arejados — Abra janelas nos horários mais frescos do dia para renovar o ar e reduzir o calor acumulado.

🍉 Consuma alimentos ricos em água — Frutas como melancia, laranja, abacaxi e pepino ajudam na hidratação.

🧴 Hidrate a pele e os lábios — Use cremes e protetores labiais para evitar rachaduras e ressecamento.

🚭 Evite fumaça e poluição — Não queime lixo ou folhas secas, e fique longe de locais com fumaça, pois o ar seco potencializa irritações nas vias respiratórias.