Quando o assunto é qualidade de vida, segurança e bons salários, poucas cidades brasileiras se destacam tanto quanto Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Famosa por sua tranquilidade e por bairros planejados, a cidade atrai há décadas moradores de alto poder aquisitivo e vem se firmando como uma das mais prósperas do país.

Com ruas arborizadas, condomínios de alto padrão e acesso rápido à capital mineira, Nova Lima reúne o clima de cidade pequena com as oportunidades de uma metrópole. Esse equilíbrio tem atraído cada vez mais famílias e profissionais em busca de segurança e conforto, impulsionando a economia local e elevando a renda média dos moradores.

Atualmente, Nova Lima lidera o ranking das cidades mais ricas do Brasil, com salário médio em torno de R$ 6.929 mensais — mais do que o dobro da média nacional, que é de cerca de R$ 2.850, segundo o IBGE. O município também registra o maior rendimento domiciliar per capita do país, estimado em aproximadamente R$ 4.300.

Esse panorama é fruto de um expressivo crescimento econômico ao longo das últimas décadas, acompanhado pela chegada de profissionais altamente qualificados e de novos investidores. O mercado imobiliário tem papel central nessa evolução, impulsionado pela construção de condomínios de luxo e projetos sustentáveis.

Nos últimos 25 anos, a população de Nova Lima praticamente dobrou: passou de pouco mais de 64 mil moradores em 2000 para cerca de 121 mil habitantes em 2025. Mesmo assim, o desenvolvimento não ocorre de forma totalmente equilibrada. Cerca de 23% dos moradores estão inscritos no CadÚnico, englobando famílias em situação de pobreza ou baixa renda.

Apesar desse cenário, o município continua exibindo bons indicadores sociais e elevados níveis de satisfação entre os residentes. Especialistas em economia destacam que a junção de segurança, infraestrutura bem estruturada, abundância de áreas verdes e serviços de qualidade faz de Nova Lima um exemplo de desenvolvimento urbano equilibrado.