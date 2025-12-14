O novo levantamento do “Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil”, produzido pela startup MySide, especializada no mercado imobiliário, colocou novamente Santa Catarina em evidência. O município de Tubarão, no sul do estado, foi apontado como o terceiro mais seguro do país em 2025, reforçando o bom desempenho catarinense no ranking.

Localizada a cerca de 133 quilômetros de Florianópolis e conhecida por sua proximidade com praias da região, a cidade ganhou mais um motivo para celebrar. O estudo analisou a taxa de mortes violentas por 100 mil habitantes, indicador considerado referência para medir segurança pública. Tubarão registrou 2,8 ocorrências, resultado associado ao monitoramento constante e às ações de policiamento adotadas na área urbana.

Cidade cresce e atrai novos moradores

No ranking, a cidade aparece atrás apenas de Brusque (1,4) e Jaraguá do Sul (2,2), ambas também catarinenses. Para especialistas, o desempenho confirma o papel de Tubarão como um dos principais polos urbanos do estado, abrindo espaço para a chegada de novas famílias e investimentos.

O avanço em áreas como educação, saúde e turismo tem contribuído para esse cenário. De acordo com o prefeito interino, Denis Matiola, o resultado é fruto de planejamento e investimentos continuados. “Seguiremos trabalhando para que Tubarão continue sendo um lugar seguro e acolhedor para todos”, afirmou.

Indicadores econômicos e qualidade de vida

Embora seja apenas o 13º município mais populoso de Santa Catarina, com pouco mais de 115 mil habitantes, Tubarão ocupa posição de destaque econômico. Segundo dados da prefeitura, o município consolidou-se como referência regional em saúde e serviços, apresentando PIB per capita de R$ 44.956,12 e uma rede com cerca de 47 unidades de atendimento.

Mercado imobiliário aquecido

Com o aumento da procura por moradias, os preços dos imóveis também ganharam força. Dados do portal Zap Imóveis mostram que o valor do metro quadrado para compra gira em torno de R$ 5.873. Para quem busca aluguel, o preço médio está estimado em R$ 34 por metro quadrado ao mês.

O crescimento da cidade, aliado ao reconhecimento nacional, reforça a posição de Tubarão como um dos locais mais promissores e seguros para se viver em Santa Catarina.