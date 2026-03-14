Situada no interior de Santa Catarina, a cerca de 516 km da capital Florianópolis, a cidade de Vargeão é conhecida por estar posicionada sobre uma cratera de impacto de um meteoro, atraindo a atenção de cientistas de todo o mundo.

Apesar disso, o local, que possui uma economia baseada na agropecuária, é considerado um município de pequeno porte, já que além de contar com uma extensão territorial relativamente limitada, ainda possui uma densidade demográfica baixa, chegando a pouco mais de 3.700 habitantes.

Mas esses detalhes não impediram a Nestlé, a gigantesca empresa suíça do setor de alimentos e bebidas, de investir cerca de R$ 2,5 bilhões para a abertura de uma fábrica dedicada exclusivamente ao segmento de pet food em Vargeão.

A unidade, que foi planejada para a produção de alimentos úmidos para cães e gatos, como sachês, começou a ser construída em 2021 e tem como foco tanto abastecer o mercado interno quanto distribuir produtos através da América Latina.

Inclusive, por conta disso, a escolha de Vargeão pode ter sido uma estratégia muito acertada por parte da Nestlé, já que apesar de pequena, a chamada “Terra do Meteoro” fica muito próxima a países como a Argentina.

Nova fábrica da Nestlé conta tecnologias avançadas

É importante destacar que os R$ 2,5 bilhões investidos pela Nestlé na construção da fábrica de Vargeão parecem ter sido muito bem utilizados, pois conforme destacado pelo portal Diário do Comércio, a unidade desenvolvida com base em conceitos de Indústria 4.0.

O projeto conta com tecnologias como Internet das Coisas (IoT) e inteligência artificial para administrar suas linhas de produção, bem como máquinas de última geração que auxiliam nas etapas de envase e embalagem.

Além disso, a fábrica ainda conta com uma infraestrutura que permite um funcionamento sustentável por valorizar o uso energia renovável e outras técnicas ambientalmente responsáveis.