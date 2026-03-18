Por conta de fatores como a grande concentração de empregos e serviços e a infraestrutura mais desenvolvida, a vida nas capitais tende a exigir investimentos mais altos. Todavia, no Brasil, há uma cidade de pequeno porte que também apresenta um custo de vida elevado.

Situado no interior do estado do Rio Grande do Sul, na região da Serra Gaúcha, o município de Gramado é amplamente conhecido por sua arquitetura inspirada na Europa e alto desenvolvimento econômico, impulsionado principalmente pelo turismo.

E foram justamente esses atributos que impactaram diretamente no custo de vida local, já que o fluxo de visitantes constante fez com que diversos segmentos deixassem de ajustar seus preços por temporada e passassem a operar com valores elevados de forma definitiva.

Vale destacar que não há distinção entre os setores afetados, uma vez que, ainda que de forma gradual, aumentos expressivos foram observados tanto em gastos com lazer e consumo quanto em despesas essenciais, como alimentação e moradia.

É inegável que Gramado ainda apresenta qualidades significativas que a colocam em posição superior a muitas grandes capitais, como uma infraestrutura confortável e bons índices de segurança. Porém, as limitações que contribuem para o aumento dos preços acabam tornando a vida na cidade bastante difícil.

Como morar em Gramado: perfil de moradores é extremamente específico

Conforme destacado pelo portal O Povo, apenas alguns perfis específicos apresentam condições de estabelecer suas vidas em Gramado, uma vez que dispõem de recursos capazes de reduzir as preocupações financeiras. São eles:

Trabalhadores do setor de turismo;

Pessoas que recebem renda de outras cidades ou estados (trabalhadores remotos);

Aposentados com orçamento fixo;

Moradores antigos que compraram imóveis antes da valorização e possuem uma renda sólida.

Pessoas que não disponham das condições mencionadas podem enfrentar dificuldades significativas caso optem por se mudar para Gramado. Por isso, nestes casos, a melhor opção pode ser aproveitar apenas a experiência turística que a cidade proporciona.