Localizada às margens do majestoso Pantanal, a cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, se destaca não só pelas suas paisagens deslumbrantes, mas também por um fato curioso: há mais jacarés na região do que pessoas. Essa peculiaridade chama a atenção de turistas e pesquisadores, tornando o município um destino único no país.

Estima-se que o Pantanal abrigue cerca de dois milhões de jacarés, número muito superior aos pouco mais de 100 mil habitantes de Corumbá. A presença abundante desses répteis é favorecida pelas condições naturais da região, que incluem vastas áreas alagadas, clima quente e grande disponibilidade de alimento.

Contrariando o que muitos imaginam, os jacarés não costumam circular pelo centro de Corumbá. Com mais de 64 mil quilômetros quadrados, o município é formado principalmente por áreas alagadas e vegetação nativa, ambientes perfeitos para a sobrevivência desses répteis.

Durante o período de cheias, entre novembro e março, rios e lagoas se conectam, expandindo o território aquático e facilitando a movimentação dos jacarés. Mesmo assim, a presença desses animais nas áreas urbanas é rara, já que eles permanecem principalmente nas margens dos rios, baías e regiões de vegetação, onde encontram abrigo e alimento natural.

O equilíbrio entre natureza e cidade

Apesar da grande população de jacarés, Corumbá consegue manter um convívio seguro entre a vida selvagem e a vida urbana. A maior parte dos répteis permanece em áreas alagadas e de vegetação nativa, longe do centro da cidade, garantindo que moradores e visitantes possam aproveitar a região sem grandes riscos.

O fenômeno também atrai pesquisadores e turistas interessados em observar de perto a fauna pantaneira. Com paisagens únicas e uma biodiversidade impressionante, Corumbá se destaca como um destino que combina aventura, estudo científico e contato direto com a natureza.