O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou no início desta semana a previsão do tempo para todo o território brasileiro durante os próximos dias, destacando as regiões que devem enfrentar fortes chuvas.

O novo boletim alerta para volumes expressivos de precipitação em diversas áreas, enquanto outras cidades devem registrar tempo firme, com predomínio de sol.

As atualizações vêm após a passagem de um ciclone que, no último final de semana, provocou instabilidade em grande parte do país.

Cidades brasileiras devem receber chuvas intensas nos próximos dias

Desde o início da semana, entre segunda-feira (10) e ontem, quarta-feira (12), as chuvas já atingiram com força partes da Região Norte, especialmente o oeste do Amazonas, áreas de fronteira com Rondônia e porções do Pará e do Mato Grosso.

Em algumas localidades, os acumulados chegaram perto de 200 mm, sinalizando a continuidade de instabilidades tropicais.

No Centro-Oeste, pancadas de chuva ocorreram de forma mais espaçada em Mato Grosso e no norte de Goiás, enquanto o Distrito Federal teve registros isolados.

No Sul, a semana começou com tempo seco, mas a aproximação de um novo sistema trouxe chuvas para o interior do Paraná e de Santa Catarina já nesta quarta.

Chuva afeta cidades brasileiras a partir desta quinta-feira (13)

A partir desta quinta-feira (13), as precipitações mais significativas devem se concentrar em cidades do Mato Grosso do Sul, com previsão de volumes que podem ultrapassar os 100 mm até sexta-feira (14).

No Norte, a instabilidade persiste, sobretudo nas cidades do oeste do Amazonas e no sul do Pará, com chuvas fortes e volumosas.

A Região Sul volta a registrar chuvas intensas a partir de hoje, especialmente em municípios do Paraná, onde há risco de temporais localizados.

No Sudeste, a chuva retorna ao estado de São Paulo, principalmente na faixa sul, também entre hoje e amanhã.

Em outras cidades somente o sol aparece

Por outro lado, há previsão de tempo firme em amplas áreas do Nordeste, especialmente no interior dos estados do Piauí, Ceará e Pernambuco. Nessas regiões, a umidade relativa do ar continua muito baixa, com índices abaixo de 20%.

O tempo também tende a se manter seco no norte do Tocantins e no Amapá, onde a presença de sol e o calor predominam.

A Região Sudeste, exceto pelo sul paulista, deve permanecer majoritariamente sem chuva até o fim da semana, com destaque para Minas Gerais, onde os níveis de umidade devem cair ainda mais nos próximos dias.

O Inmet segue monitorando as condições e reforça que a população fique atenta aos alertas atualizados nos próximos dias.