O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, nesta segunda-feira (10), um alerta de chuvas intensas para mais de 140 municípios da Bahia. Entre as cidades incluídas estão Salvador, Feira de Santana, Lauro de Freitas, Ilhéus, entre outras. Segundo o órgão, o aviso abrange as regiões nordeste, centro-norte, centro-sul e sul do estado, incluindo a Região Metropolitana de Salvador.
Há previsão de chuvas com intensidade entre 20 e 30 mm/h, podendo atingir até 50 a 100 mm/dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas vulneráveis. O Inmet alerta que, em caso de rajadas de vento, é importante não se abrigar sob árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas, e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
De acordo com o instituto, o sistema de instabilidade deve se manter sobre o estado pelos próximos dias, causando períodos de chuva forte intercalados com momentos de trégua. As autoridades locais orientam a população a redobrar a atenção, principalmente em áreas ribeirinhas e encostas, e a acompanhar atualizações meteorológicas para se prevenir de situações de risco.
Além disso, recomenda-se manter canais de comunicação abertos com familiares e vizinhos, checar a situação de telhados, calhas e bueiros, e ter um plano de evacuação em caso de emergência. Com essas medidas, é possível reduzir os impactos provocados pelo temporal e garantir maior segurança à população durante o período de alerta.
Lista das cidades com alerta de acumulado de chuvas
- Acajutiba
- Água Fria
- Alagoinhas
- Amargosa
- Amélia Rodrigues
- Anguera
- Antônio Cardoso
- Aporá
- Apuarema
- Araçás
- Araci
- Aramari
- Aratuípe
- Baixa Grande
- Barra do Rocha
- Barrocas
- Biritinga
- Brejões
- Cabaceiras do Paraguaçu
- Cachoeira
- Cairu
- Camaçari
- Camamu
- Candeal
- Candeias
- Capela do Alto Alegre
- Capim Grosso
- Cardeal da Silva
- Castro Alves
- Catu
- Cipó
- Conceição da Feira
- Conceição do Almeida
- Conceição do Coité
- Conceição do Jacuípe
- Conde
- Coração de Maria
- Cravolândia
- Crisópolis
- Cruz das Almas
- Dias d’Ávila
- Dom Macedo Costa
- Elísio Medrado
- Entre Rios
- Esplanada
- Feira de Santana
- Gandu
- Gavião
- Governador Mangabeira
- Iaçu
- Ibirapitanga
- Ibirataia
- Ichu
- Igrapiúna
- Ilhéus
- Ipecaetá
- Ipirá
- Irajuba
- Irará
- Itaberaba
- Itacaré
- Itamari
- Itanagra
- Itaparica
- Itapicuru
- Itaquara
- Itatim
- Ituberá
- Jaguaquara
- Jaguaripe
- Jandaíra
- Jiquiriçá
- Laje
- Lamarão
- Lauro de Freitas
- Macajuba
- Madre de Deus
- Mairi
- Maragogipe
- Maraú
- Mata de São João
- Milagres
- Muniz Ferreira
- Muritiba
- Mutuípe
- Nazaré
- Nilo Peçanha
- Nova Fátima
- Nova Ibiá
- Nova Itarana
- Nova Soure
- Olindina
- Ouriçangas
- Pé de Serra
- Pedrão
- Pintadas
- Piraí do Norte
- Pojuca
- Presidente Tancredo Neves
- Queimadas
- Rafael Jambeiro
- Retirolândia
- Riachão do Jacuípe
- Rio Real
- Ruy Barbosa
- Salinas da Margarida
- Salvador
- Santa Bárbara
- Santa Inês
- Santaluz
- Santa Luzia do Itanhy
- Santanópolis
- Santa Terezinha
- Santo Amaro
- Santo Antônio de Jesus
- Santo Estêvão
- São Domingos
- São Felipe
- São Félix
- São Francisco do Conde
- São Gonçalo dos Campos
- São José do Jacuípe
- São Miguel das Matas
- São Sebastião do Passé
- Sapeaçu
- Sátiro Dias
- Saubara
- Serra Preta
- Serrinha
- Simões Filho
- Tanquinho
- Taperoá
- Teodoro Sampaio
- Teofilândia
- Teolândia
- Terra Nova
- Tucano
- Ubaíra
- Ubaitaba
- Ubatã
- Uruçuca
- Valença
- Valente
- Várzea da Roça
- Varzedo
- Vera Cruz
- Wenceslau Guimarães
