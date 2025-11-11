O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, nesta segunda-feira (10), um alerta de chuvas intensas para mais de 140 municípios da Bahia. Entre as cidades incluídas estão Salvador, Feira de Santana, Lauro de Freitas, Ilhéus, entre outras. Segundo o órgão, o aviso abrange as regiões nordeste, centro-norte, centro-sul e sul do estado, incluindo a Região Metropolitana de Salvador.

Há previsão de chuvas com intensidade entre 20 e 30 mm/h, podendo atingir até 50 a 100 mm/dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas vulneráveis. O Inmet alerta que, em caso de rajadas de vento, é importante não se abrigar sob árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas, e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

De acordo com o instituto, o sistema de instabilidade deve se manter sobre o estado pelos próximos dias, causando períodos de chuva forte intercalados com momentos de trégua. As autoridades locais orientam a população a redobrar a atenção, principalmente em áreas ribeirinhas e encostas, e a acompanhar atualizações meteorológicas para se prevenir de situações de risco.

Além disso, recomenda-se manter canais de comunicação abertos com familiares e vizinhos, checar a situação de telhados, calhas e bueiros, e ter um plano de evacuação em caso de emergência. Com essas medidas, é possível reduzir os impactos provocados pelo temporal e garantir maior segurança à população durante o período de alerta.

Lista das cidades com alerta de acumulado de chuvas