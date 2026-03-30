O começo da Semana Santa trouxe temperaturas elevadas para várias cidades gaúchas. O calor predominou no fim de semana, com marcas próximas de 40°C em algumas regiões. As informações são da Metsul.

Recordes de calor no fim de semana

No sábado (28), São Paulo das Missões registrou a máxima de 38,4°C, enquanto a Grande Porto Alegre registrou impressionantes 43°C em Campo Bom e 40°C em Porto Alegre. Mesmo à noite, a sensação de abafamento era forte, com termômetros entre 27°C e 28°C na região metropolitana.

No domingo (29), São Paulo das Missões voltou a liderar com 39,4 °C, enquanto Campo Bom marcou 36,2 °C.

A previsão indica que o calor vai persistir nos próximos dias nas regiões, já que uma massa de ar quente continuará influenciando o estado. Porém, o início da semana deve trazer temperaturas um pouco menores, com aumento da nebulosidade e maior instabilidade.

Já no restante do país

No restante do país, de acordo com informações da CNN Brasil, a Semana Santa no Sul, Sudeste e Centro-Oeste deve ser de chuva e instabilidade causadas por uma frente fria. A temperatura nesses regiões pode cair, variando entre 3°C e 6°C a menos.

No Norte e Nordeste, áreas de instabilidade provocaram chuvas mais intensas, mas as temperaturas devem se manter estáveis.