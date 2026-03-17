Após um extenso período de instabilidade, o sol finalmente voltou a brilhar em diversas cidades do país, trazendo de volta o clima característico do verão. Todavia, os dias de calor não devem durar muito tempo.

Isso porque, de acordo com especialistas, a massa de ar quente que causou um aumento nas temperaturas no fim de semana também elevou os índices de umidade em determinadas regiões do país, influenciando, assim, a formação de tempestades.

Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ainda ressaltou que uma nova frente fria pode passar pelo país nesta terça-feira (17), acinzentando os céus novamente e espalhado instabilidade por todas as regiões.

Em locais como a região Norte e o litoral do Nordeste, as chuvas e temporais estão previstas para ocorrer de forma mais isolada e pontual. Já no Sul, noroeste de Minas Gerais e em partes do Centro-Oeste, a situação pode ser mais intensa.

Estima-se ainda que a frequência de precipitações deve diminuir ao longo da semana, com o sol retornando a partir de sexta-feira (20). A frente fria também se despede na data, permitindo assim que o tempo fique mais firme.

Tempestades podem ser mais intensas no Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste

O Inmet destacou ainda que locais como o leste de Goiás, noroeste de Minas Gerais, pontos da região Nordeste e o Distrito Federal podem sentir mais os impactos das tempestades, considerando que os volumes de chuva previstos estão entre 20 e 50 milímetros.

Já em algumas áreas da região Norte, o volume de chuva pode alcançar até 70 milímetros, favorecendo a ocorrência de pancadas intensas que, mesmo de forma isolada, podem acabar afetando uma parte significativa da população.

No Sul, por sua vez, os riscos de trovoadas e ventania estão entre os maiores perigos previstos para o período, já que a chuva só deve cair com mais força no oeste e centro da região.