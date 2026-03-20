A chegada do outono traz mudanças importantes para o Nordeste brasileiro. Estados como Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Maranhão, Bahia e Piauí estão sob alerta para aumento no volume de chuvas, indicando um início de estação mais instável.

Atmosfera favorece temporais

Segundo a Climatempo, o cenário climático atual nesses estados é marcado por instabilidade, isso significa que as precipitações podem ocorrer de forma intensa e repentina, muitas vezes acompanhadas por ventos fortes e raios.

Esse cenário é resultado da combinação entre calor e alta umidade, elementos típicos da região, que continuam presentes mesmo com a mudança de estação.

Calor persiste

Apesar das chuvas mais frequentes, as temperaturas permanecem elevadas na maior parte do tempo. No entanto, após episódios de chuva, é comum uma leve redução térmica, o que traz momentos de alívio no calor intenso.

De acordo com o g1, a tendência para os próximos meses é de temperaturas acima da média histórica, especialmente agora no início da estação.

Impactos e necessidade de atenção

Com a intensificação das chuvas, cresce o risco de alagamentos e transtornos, principalmente em áreas urbanas. Por isso, é importante adotar medidas preventivas e acompanhar constantemente as atualizações meteorológicas.