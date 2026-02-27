Pesquisadores da Universidade Federal do Pará anunciaram a descoberta do que pode ser a maior reserva subterrânea de água doce já encontrada no planeta. O Sistema Aquífero Grande Amazônia (SAGA) tem volume estimado suficiente para suprir a população mundial por cerca de 250 anos, segundo os estudos realizados.

Por décadas, o Aquífero Alter do Chão foi considerado a maior reserva subterrânea da região amazônica. No entanto, pesquisas detalhadas iniciadas em 2013 revelaram que a extensão de água disponível era muito maior do que se imaginava.

O SAGA ocupa bacias como Marajó, Amazonas, Solimões e Acre, alcançando profundidades de até 500 metros. O volume total chega a 162.520 km³, o que equivale a mais de 150 quatrilhões de litros de água doce.

Comparação com outros aquíferos

Para colocar em perspectiva, o conhecido Aquífero Guarani, anteriormente apontado como o maior do mundo, possui cerca de 39 mil km³ e se espalha pelo Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. O SAGA apresenta mais de quatro vezes esse volume, consolidando-se como uma reserva de proporções inéditas.

Apesar de concentrar grande parte da água doce brasileira, a Amazônia abriga apenas cerca de 5% da população do país. Atualmente, o SAGA abastece cidades como Manaus e Santarém. Especialistas avaliam que, futuramente, o aquífero pode desempenhar papel estratégico ainda maior, apoiando irrigação agrícola e reforçando o abastecimento urbano em situações de escassez hídrica global.

Precauções ambientais

Embora o potencial seja enorme, cientistas alertam que qualquer exploração deve ser feita com cuidado extremo. O professor Francisco Matos, do Instituto de Geociências da UFPA, destaca que a retirada de água precisa respeitar o ciclo hidrológico da região, para evitar impactos ambientais significativos.

O SAGA integra um dos ecossistemas mais complexos e sensíveis do planeta, sendo essencial para o equilíbrio da floresta amazônica.

A descoberta do Sistema Aquífero Grande Amazônia reforça a relevância do Brasil no cenário ambiental mundial. Mais do que uma simples reserva de água, ele representa um patrimônio natural estratégico, ligado à preservação da Amazônia e à segurança hídrica do planeta.

O SAGA mostra que a floresta não é apenas vital para o clima e biodiversidade, mas também como fonte de água doce de alcance global.