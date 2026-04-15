Cientistas fizeram um aviso geral para todos nós: as noites na Terra estão ficando mais claras e o motivo principal é que as luzes artificiais estão cada vez mais presentes. Cidades crescendo, postes mais fortes, prédios iluminados, telas por todos os lados… Tudo isso junto cria um brilho constante que invade o céu.

Esse aumento acontece no mundo inteiro, embora em alguns países ele seja mais intenso do que em outros. Os cientistas estão chamando esse fenômeno de um tipo de clarão noturno e que tende a crescer ano após ano.

Cientistas avisam: O que essa iluminação toda causa?

O que essa iluminação extrema causa pode parecer algo pequeno, mas a verdade é que não é. A escuridão da noite tem uma função importante: animais dependem dela para se orientar, caçar ou migrar. Quando tudo fica iluminado, esses ciclos naturais se confundem. Para nós, o impacto também existe, já que dormir bem fica mais difícil, e o corpo se desregula e o descanso perde qualidade.

O que dá pra fazer?

Claro que não é necessário viver no escuro, mas é importante encontrar equilíbrio. Usar luz quando necessário, evitar exageros e investir em iluminação mais inteligente já faz diferença.