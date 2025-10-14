Em agosto de 2027, algumas regiões do planeta terão a oportunidade de presenciar o Sol desaparecer durante o dia. No dia 2 de agosto, ocorrerá o eclipse solar total mais longo do século XXI, com duração de seis minutos e 23 segundos — um recorde que só será superado em 2114.

O fenômeno, que transforma o dia em noite por alguns instantes, promete um espetáculo único para quem estiver no caminho da sombra da Lua. Embora o Brasil não esteja na rota da totalidade, o eclipse poderá ser acompanhado parcialmente nas regiões Norte e Nordeste, especialmente em Manaus e Belém, onde a Lua cobrirá grande parte do disco solar.

O eclipse solar total acontece quando a Lua se posiciona exatamente entre a Terra e o Sol, bloqueando completamente a luz solar em uma faixa estreita da superfície terrestre. Por alguns minutos, o dia se torna noite, a temperatura cai e é possível contemplar a coroa solar — a camada externa do Sol, visível apenas durante esse tipo de fenômeno.

Eclipse total no México em 08 de abril de 2024 — Foto: Henry Romero/Reuters

O eclipse de 2027 será marcante tanto pela sua duração extraordinária quanto pelo trajeto privilegiado da sombra lunar. Países como Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen e Somália estarão na rota da totalidade e se preparam para receber milhares de visitantes ansiosos pelo espetáculo.

O trajeto do eclipse atravessará cenários históricos e emblemáticos. No Egito, a totalidade poderá ser vista próximo às pirâmides de Gizé, atraindo cientistas, fotógrafos e turistas de todas as partes do mundo. Na Espanha, cidades como Málaga e Cádiz estarão no eixo central do fenômeno, e muitos hotéis já registram reservas esgotadas para agosto de 2027.

Embora eclipses solares ocorram a cada 18 meses em alguma região da Terra, os eclipses totais — quando o Sol é completamente encoberto — são raros, exigindo uma combinação exata de distâncias e ângulos entre os astros. O último evento com duração semelhante aconteceu em 1991.