Uma formação em Marte chamou atenção ao redor do mundo por lembrar uma pirâmide do Egito. A estrutura, registrada por imagens de satélite, viralizou nas redes sociais e gerou diversas teorias sobre possíveis construções extraterrestres. O formato geométrico intrigante fez muita gente acreditar que poderia se tratar de algo artificial.

No entanto, especialistas explicam que a chamada “pirâmide” é, na verdade, uma formação natural conhecida como Tetraedro de Candor. Localizada na região de Candor Chasma, ela possui cerca de 290 metros de diâmetro e aproximadamente 145 metros de altura. Mesmo sendo natural, seu visual impressiona pela semelhança com estruturas humanas.

Segundo estudos, o relevo foi moldado ao longo de milhões de anos por processos naturais. Entre eles estão a erosão causada pelo vento, possíveis ações de água no passado e deslizamentos de terra. Esses fatores atuaram juntos para esculpir a rocha até que ela adquirisse esse formato tão curioso.

Apesar da aparência, análises mais detalhadas mostram irregularidades na estrutura, o que reforça sua origem natural. Para os cientistas, essa semelhança acontece porque o cérebro humano tende a reconhecer padrões conhecidos. Esse fenômeno explica por que muitas formações naturais acabam sendo confundidas com objetos artificiais.

Por que essas imagens geram tanta curiosidade

Casos como o do Tetraedro de Candor mostram como imagens espaciais despertam a imaginação das pessoas. A combinação de ângulos, sombras e relevo pode criar formas surpreendentes, levando muitos a associarem essas estruturas a construções conhecidas da Terra. Isso ajuda a explicar por que teorias rapidamente ganham força nas redes sociais.

Para a ciência, no entanto, essas descobertas são importantes por outro motivo. Elas ajudam a entender melhor a formação do solo de Marte e os processos naturais que moldaram o planeta ao longo do tempo. Cada nova imagem analisada contribui para ampliar o conhecimento sobre o passado geológico marciano.