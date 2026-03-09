Astrônomos já apontam o eclipse solar total de 2 de agosto de 2027 como um dos fenômenos mais impressionantes do século. Em determinadas regiões do planeta, a Lua poderá encobrir completamente o Sol por até 6 minutos e 22 segundos, criando um período incomum de escuridão durante o dia.

De acordo com informações divulgadas pelo Space.com, a longa duração da fase de totalidade está ligada à posição da Lua em sua órbita. No momento do eclipse, o satélite natural estará próximo do perigeu, ponto em que se encontra mais perto da Terra. Nessa configuração, a sombra projetada sobre o planeta tende a ser maior e pode permanecer mais tempo sobre determinadas áreas.

Regiões que poderão observar o fenômeno

O eclipse poderá ser visto parcialmente em diversas áreas da Europa, da África e da Ásia. Já o espetáculo completo ocorrerá dentro de uma faixa relativamente estreita do planeta.

Essa chamada faixa de totalidade, com cerca de 258 quilômetros de largura, atravessará dez países ao longo de seu percurso: Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen e Somália.

Evento raro neste século

Segundo especialistas, o eclipse de 2027 integra o ciclo Saros 136, uma sequência de fenômenos conhecida por produzir eclipses de longa duração. Um evento ainda mais prolongado em terra firme só deve ocorrer novamente no ano de 2114.

Além de despertar o interesse de fãs de astronomia, eclipses totais também são oportunidades importantes para pesquisadores. Durante alguns minutos, cientistas conseguem analisar detalhes da coroa solar, que normalmente fica invisível devido ao brilho intenso da estrela.