Tadeu Schmidt é o principal elo entre a casa dos brasileiros e a do BBB 26. Com a chegada de janeiro, o apresentador passa a aparecer diariamente na televisão, relatando tudo o que acontece na casa mais vigiada do país. Ele assumiu o comando do Big Brother Brasil em 2022, após a saída de Tiago Leifert, e desde então conduz o reality que movimenta o país no início de cada ano.

Após anos à frente do Fantástico, Tadeu se consolida pelo quinto ano consecutivo como apresentador do programa. Fora do BBB 26, ele possui dois imóveis no Rio de Janeiro, ambos localizados em áreas nobres. De acordo com a revista Caras, sua residência fixa fica no Jardim Botânico, na Zona Sul da capital fluminense, e está avaliada em cerca de R$ 7 milhões.

A cobertura de Tadeu segue o estilo garden, com área externa, e está localizada em um edifício com segurança reforçada e elevador privativo. O imóvel fica no Jardim Botânico, bairro que por muitos anos abrigou a antiga sede da TV Globo, antes da inauguração dos Estúdios Globo, o Projac.

Na decoração da casa, predominam madeira e plantas, além de uma ampla sala de TV que chama atenção pela coleção de cerca de 300 bonecos Vinylmations, itens colecionáveis da Disney. Já o outro imóvel do apresentador, de acordo com a revista Caras, fica na Barra da Tijuca e é utilizado durante o período em que o BBB está no ar.

Tadeu Schmidt: Trajetória consolidada no jornalismo e no entretenimento

Com uma carreira sólida no jornalismo esportivo, Tadeu Schmidt ganhou projeção nacional ainda nos anos 2000, quando passou por redações importantes da TV Globo e se tornou rosto conhecido do público à frente de quadros e reportagens esportivas. Ao longo dos anos, destacou-se pela linguagem acessível e carisma, características que o levaram a assumir espaços cada vez mais relevantes na emissora.

Em 2013, Tadeu deu um novo passo ao integrar a equipe do Fantástico, onde permaneceu por quase uma década e ampliou sua atuação para além do esporte. Em 2022, assumiu o comando do Big Brother Brasil após a saída de Tiago Leifert, consolidando de vez sua transição para o entretenimento e se firmando como um dos principais apresentadores da televisão brasileira.