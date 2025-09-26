Tem medo de cobras? Mesmo que a resposta seja não, pensar na Titanoboa já pode causar arrepios. Estamos falando da maior cobra já descoberta, com quase 15 metros de comprimento — um réptil colossal capaz de devorar crocodilos inteiros e fazer até a mais temível jararaca parecer apenas uma minhoca de jardim.

Felizmente, não há motivo para pânico: a Titanoboa cerrejonensis não circula mais pelas selvas. Ela viveu há cerca de 60 milhões de anos, durante o período Paleoceno. Descoberta na Colômbia, em depósitos de carvão da região de Cerrejón, a Titanoboa é conhecida principalmente por fósseis de vértebras gigantes, que ajudaram os cientistas a estimar seu tamanho impressionante.

Estudos indicam que ela habitava florestas tropicais quentes e úmidas, nadando em rios e lagos em busca de presas como crocodilos primitivos e grandes peixes. Seu tamanho e força extraordinários a tornam um exemplo fascinante de como a vida na Terra já produziu criaturas muito além do que imaginamos hoje.

Embora tenha desaparecido há milhões de anos, a Titanoboa continua a capturar a imaginação de paleontólogos e amantes da natureza, lembrando-nos da impressionante diversidade de espécies que já dominaram o planeta.

Características da Titanoboa: a cobra gigante

Comprimento impressionante: chegava a cerca de 15 metros, quase o comprimento de um ônibus escolar.

Peso colossal: estimado em até 1 tonelada, tornando-a um verdadeiro gigante entre os répteis.

Força e alimentação: predadora de grandes animais, podia devorar crocodilos primitivos e grandes peixes com facilidade.

Habitat: vivia em florestas tropicais quentes e úmidas, navegando em rios e lagos do que hoje é a Colômbia.

Período de existência: habitou a Terra há cerca de 60 milhões de anos, durante o Paleoceno, logo após a extinção dos dinossauros.