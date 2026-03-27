O setor do jornalismo esportivo foi surpreendido pela notícia da internação do comentarista Lédio Carmona, que nesta semana, precisou se afastar das transmissões por conta de um grave quadro de saúde.

Nesta quinta-feira (26), o profissional, que integra o quadro de funcionários da Rede Globo e do SporTV, utilizou suas redes sociais para esclarecer o ocorrido, informando ter sido diagnosticado com um quadro de septicemia.

No vídeo, Carmona relatou que o quadro teria evoluído para choque séptico, o que exigiu cuidados intensivos. Contudo, o comentarista tranquilizou o público, afirmando que a situação foi controlada e seu quadro já foi considerado estável.

Carmona também revelou que deve permanecer internado por mais alguns dias, mas que pode receber alta na próxima semana. Todavia, isso não significa que ele estará apto para retornar ao trabalho.

O comentarista ainda precisará seguir de repouso por mais algum tempo em casa. Ainda em sua publicação, ele reforçou a ligação com sua profissão e aproveitou para agradecer pelo apoio que recebeu dos colegas e do público.

Comentarista relembra histórico de problemas de saúde

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Carmona lida com questões críticas de saúde. Em seu vídeo, o comentarista ainda revisitou algumas situações complexas que enfrentou nos últimos anos.

Segundo ele, sua capacidade de andar foi comprometida em meados de 2012. Já em 2016, Carmona perdeu uma porcentagem significativa da visão no olho esquerdo.

Apesar disso, ele reconheceu que o episódio mais recente afetou drasticamente seu organismo, alegando que suas taxas foram gravemente alteradas. Causada por uma resposta inflamatória descontrolada e exagerada do sistema imunológico a uma infecção existente, seja ela bacteriana, viral ou fúngica, a sepse faz com que o corpo danifique seus próprios tecidos e órgãos em vez de combater apenas o invasor.