O funcionamento de lojas em shoppings de Salvador foi interrompido após uma decisão da Justiça do Trabalho. A medida surge em meio a um desacordo entre representantes de trabalhadores e empresários, que ainda não chegaram a um novo entendimento formal sobre as condições de trabalho durante os feriados.

Segundo informado pelo Portal 6, o principal motivo para a suspensão está na ausência de uma convenção coletiva atualizada. Pela legislação, o trabalho no comércio durante feriados depende desse tipo de acordo entre sindicatos e donos das lojas. Sem essa formalização, os funcionários ficam sem respaldo jurídico.

Diante desse cenário, o sindicato que representa os trabalhadores defendeu que as lojas não poderiam operar com equipes durante feriados, levando a questão à Justiça.

Decisões judiciais ampliam incerteza

Ainda segundo o Portal 6, enquanto uma decisão chegou a barrar o funcionamento dos shoppings, outra entendeu que determinadas entidades acionadas não tinham legitimidade para representar o setor empresarial, o que alterou parcialmente o rumo do processo.

Sem um acordo coletivo válido ou uma posição definitiva da Justiça, o comércio em shopping na capital baiana segue em situação instável. Até que haja uma solução negociada, o funcionamento das lojas em feriados continuará sujeito a novas medidas e possíveis restrições.