Receber uma multa por excesso de velocidade não significa, necessariamente, que você precise pagá-la imediatamente. Existe, na verdade, um procedimento legal que pode anular a penalidade e impedir que os pontos sejam registrados na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), por meio da verificação do radar que registrou a infração.

Segundo informações do portal UOL, o passo fundamental é acessar o Portal de Serviços do Inmetro (PSIE Inmetro), órgão responsável por fiscalizar e assegurar o funcionamento correto dos radares. No portal, é possível verificar se o equipamento que registrou a infração está dentro do prazo de validade e aprovado nas vistorias obrigatórias.

Caso o equipamento esteja com a certificação vencida ou tenha sido reprovado em inspeção, o motorista pode recorrer e solicitar o cancelamento da multa. Isso ocorre porque os radares são dispositivos eletrônicos suscetíveis a falhas. Por determinação legal, todos devem passar por aferição do Inmetro a cada 12 meses, garantindo a precisão das medições.

Em suma, conhecer os direitos e procedimentos legais é essencial para motoristas que desejam contestar multas de trânsito. Verificar a validade e a aferição dos radares pelo Inmetro pode ser a chave para anular penalidades indevidas e evitar pontos na CNH. Agir com atenção e dentro da lei garante não apenas economia, mas também segurança jurídica na hora de recorrer de infrações de trânsito.

Dicas práticas para recorrer e proteger seus direitos

Para aumentar as chances de sucesso ao contestar uma multa, é importante reunir toda a documentação necessária, incluindo fotos, comprovantes de aferição do radar e qualquer registro que comprove a irregularidade do equipamento. Além disso, os motoristas devem respeitar os prazos legais para apresentar recursos, evitando que a multa seja automaticamente confirmada.

Outra estratégia eficiente é acompanhar o andamento do processo pelo sistema eletrônico do órgão de trânsito responsável. Muitos estados oferecem serviços online que permitem verificar se o recurso foi protocolado corretamente, se há pendências e o status final da análise. Estar bem informado e organizado faz toda a diferença na hora de anular uma penalidade indevida e preservar a pontuação da CNH.