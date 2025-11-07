Depois de uma ausência de 17 anos dos palcos brasileiros, o AC/DC anunciou sua aguardada volta ao país com uma apresentação única marcada para fevereiro de 2026.

O anúncio provocou uma onda de euforia entre os fãs e, junto com a empolgação, surgiram diversas dúvidas sobre como garantir a presença nesse evento histórico. Entre as principais questões estavam os valores dos ingressos, que até então eram desconhecidos.

Mas nesta sexta-feira, 7 de novembro, as informações completas foram finalmente reveladas, junto com o início oficial das vendas.

Como comprar os ingressos para o show do AC/DC em São Paulo?

Os ingressos começaram a ser vendidos exclusivamente pela plataforma Ticketmaster a partir das 10h da manhã, no horário de Brasília.

Quem preferir comprar pessoalmente pode se dirigir à bilheteria oficial, localizada no Shopping Ibirapuera, em São Paulo, onde as vendas começaram às 11h.

No ponto físico, também é possível pagar com cartão de débito ou em dinheiro, além do cartão de crédito, que pode ser parcelado em até seis vezes sem juros.

Já nas compras online, há mais opções: além do parcelamento sem juros em até seis vezes, o site permite pagar com Pix ou em até 12 parcelas com acréscimo de juros.

A estrutura de ingressos é dividida em diferentes setores. A pista A e pista B, as mais próximas ao palco, custam R$ 1.350 (ou R$ 675 a meia-entrada).

As cadeiras inferiores são vendidas por R$ 1.590 (R$ 795 a meia), enquanto as cadeiras superiores saem por R$ 1.490 (R$ 745 a meia-entrada). Para quem optar pela arquibancada, o valor é de R$ 850 (ou R$ 425 para meia).

Compras realizadas pela internet também estão sujeitas a uma taxa de serviço de 20% e a uma taxa de administração fixa de R$ 21,74.

AC/DC no Brasil em 2026

O espetáculo está marcado para o dia 24 de fevereiro de 2026, uma terça-feira, no estádio do MorumBIS, na zona sul da capital paulista. Os portões serão abertos às 15h e a apresentação principal está prevista para as 21h.

Antes do AC/DC subir ao palco, o público assistirá à performance da banda norte-americana The Pretty Reckless, liderada por Taylor Momsen.

A formação que deve desembarcar no Brasil inclui nomes consagrados e novos integrantes: Angus Young segue à frente na guitarra solo, acompanhado por Brian Johnson nos vocais, Stevie Young na guitarra base, Chris Chaney no baixo e Matt Laug na bateria.