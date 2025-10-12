Milhares de brasileiros com carteira assinada (CLT) estão recebendo até R$ 300 por mês do governo federal por meio do Bolsa Família. O benefício, pago pela Caixa Econômica Federal, continua disponível mesmo para quem conseguiu um emprego formal recentemente, desde que a renda por pessoa na família não ultrapasse os limites estabelecidos pelo programa.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), o pagamento é realizado de forma automática, sem a necessidade de novos cadastros, seguindo o mesmo calendário dos demais benefícios sociais. Ao longo de um ano, o valor pode chegar a R$ 3.600, funcionando como um complemento de renda fundamental para milhões de famílias em todo o país.
O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, destacou que ter um emprego formal não implica a perda do Bolsa Família, desde que a renda familiar permaneça dentro do limite estabelecido pelo programa.
“Assinar a carteira de trabalho não é, por si só, motivo para cancelar o benefício. O objetivo é promover a superação da pobreza”, afirmou Dias em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro.
O Bolsa Família é destinado a famílias com renda per capita de até R$ 218,00. Por exemplo, uma família de quatro pessoas com renda total inferior a R$ 872,00 pode continuar recebendo o auxílio, mesmo que um dos integrantes tenha carteira assinada.
Como solicitar o Bolsa Família
Para solicitar o Bolsa Família, é necessário seguir alguns passos e atender aos critérios de elegibilidade do programa. Veja como funciona:
- Verifique se você se enquadra nos requisitos
- Famílias em situação de pobreza (renda per capita entre R$ 218,01 e R$ 436,00) ou extrema pobreza (renda per capita de até R$ 218,00).
- É preciso comprovar residência fixa e dados pessoais de todos os membros da família.
- Cadastro no CadÚnico
- A família deve estar cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal.
- O registro é feito no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo de sua residência.
- Apresente os documentos necessários
- Documento de identificação de todos os membros da família (RG, CPF ou certidão de nascimento).
- Comprovante de residência.
- Carteira de trabalho e comprovantes de renda, se houver.
- Acompanhe a análise
- Após o cadastro, os dados são analisados pela equipe do CRAS.
- Caso a família atenda aos critérios, ela será incluída no Bolsa Família e começará a receber os pagamentos.
- Recebimento do benefício
- O pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal, seguindo um calendário mensal.
- O valor varia conforme o perfil da família, número de crianças e adolescentes, e situação de renda.
