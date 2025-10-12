Milhares de brasileiros com carteira assinada (CLT) estão recebendo até R$ 300 por mês do governo federal por meio do Bolsa Família. O benefício, pago pela Caixa Econômica Federal, continua disponível mesmo para quem conseguiu um emprego formal recentemente, desde que a renda por pessoa na família não ultrapasse os limites estabelecidos pelo programa.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), o pagamento é realizado de forma automática, sem a necessidade de novos cadastros, seguindo o mesmo calendário dos demais benefícios sociais. Ao longo de um ano, o valor pode chegar a R$ 3.600, funcionando como um complemento de renda fundamental para milhões de famílias em todo o país.

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, destacou que ter um emprego formal não implica a perda do Bolsa Família, desde que a renda familiar permaneça dentro do limite estabelecido pelo programa.

“Assinar a carteira de trabalho não é, por si só, motivo para cancelar o benefício. O objetivo é promover a superação da pobreza”, afirmou Dias em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro.

O Bolsa Família é destinado a famílias com renda per capita de até R$ 218,00. Por exemplo, uma família de quatro pessoas com renda total inferior a R$ 872,00 pode continuar recebendo o auxílio, mesmo que um dos integrantes tenha carteira assinada.

Como solicitar o Bolsa Família

Para solicitar o Bolsa Família, é necessário seguir alguns passos e atender aos critérios de elegibilidade do programa. Veja como funciona:

Verifique se você se enquadra nos requisitos

Famílias em situação de pobreza (renda per capita entre R$ 218,01 e R$ 436,00) ou extrema pobreza (renda per capita de até R$ 218,00).

É preciso comprovar residência fixa e dados pessoais de todos os membros da família.

Cadastro no CadÚnico

A família deve estar cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal.

O registro é feito no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo de sua residência.

Apresente os documentos necessários

Documento de identificação de todos os membros da família (RG, CPF ou certidão de nascimento).

Comprovante de residência.

Carteira de trabalho e comprovantes de renda, se houver.

Acompanhe a análise

Após o cadastro, os dados são analisados pela equipe do CRAS.

Caso a família atenda aos critérios, ela será incluída no Bolsa Família e começará a receber os pagamentos.

Recebimento do benefício