Se você é avó ou avô, agora é mais fácil garantir pensão para seus netos. Antes, só filhos diretos conseguiam receber esse tipo de benefício. Hoje, a lei reconhece diferentes tipos de família, incluindo netos que vivem com os avós ou que estão sob tutela ou cuidado especial. Essa mudança oferece mais segurança e apoio para os menores.

Quais benefícios estão disponíveis

De acordo com o Portal 6, entre os direitos estão:

Pensão por morte;

Auxílios para crianças ou adolescentes que dependem financeiramente de alguém;

Outros benefícios do INSS para quem não consegue se sustentar sozinho.

Isso ajuda a garantir mais segurança para o futuro dos netos, mesmo se acontecer algum imprevisto.

Esses benefícios valem para netos que moram com os avós e crianças ou adolescentes sob tutela legal. Menores que dependem economicamente de padrastos ou madrastas, que ajudam na criação, também se enquadram.

Como pedir a pensão

Para ter direito ao benefício, é preciso:

Apresentar uma declaração formal do avô ou da avó; Comprovar que o neto depende financeiramente de você; Mostrar que o neto não consegue se manter sozinho, seja para estudar ou para despesas básicas.

Esses passos ajudam o INSS a confirmar que a criança ou adolescente realmente precisa da pensão.