Se você é avó ou avô, agora é mais fácil garantir pensão para seus netos. Antes, só filhos diretos conseguiam receber esse tipo de benefício. Hoje, a lei reconhece diferentes tipos de família, incluindo netos que vivem com os avós ou que estão sob tutela ou cuidado especial. Essa mudança oferece mais segurança e apoio para os menores.
Quais benefícios estão disponíveis
De acordo com o Portal 6, entre os direitos estão:
- Pensão por morte;
- Auxílios para crianças ou adolescentes que dependem financeiramente de alguém;
- Outros benefícios do INSS para quem não consegue se sustentar sozinho.
Isso ajuda a garantir mais segurança para o futuro dos netos, mesmo se acontecer algum imprevisto.
Esses benefícios valem para netos que moram com os avós e crianças ou adolescentes sob tutela legal. Menores que dependem economicamente de padrastos ou madrastas, que ajudam na criação, também se enquadram.
Como pedir a pensão
Para ter direito ao benefício, é preciso:
- Apresentar uma declaração formal do avô ou da avó;
- Comprovar que o neto depende financeiramente de você;
- Mostrar que o neto não consegue se manter sozinho, seja para estudar ou para despesas básicas.
Esses passos ajudam o INSS a confirmar que a criança ou adolescente realmente precisa da pensão.
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