Se você tem casa, terreno ou apartamento no seu nome, é importante redobrar a atenção: golpistas estão usando documentos falsos para tentar vender ou transferir imóveis de outras pessoas sem autorização.

Os criminosos podem falsificar escrituras e procurações para dar aparência de legalidade ao negócio e, em alguns casos, eles conseguem cópias de documentos do imóvel e se passam pelo verdadeiro dono. Também existem sites falsos que imitam cartórios e cobram taxas que não existem, o que facilita ainda mais o golpe.

Obviamente, essas vendas feitas com documentos falsos não têm validade legal e a pessoa que compra pode perder o dinheiro e ainda enfrentar um processo longo para tentar recuperar o valor pago.

Cuidados antes de comprar ou vender

Evite, principalmente, decisões rápidas, já que golpistas costumam criar urgência e pressionar por pagamento imediato, principalmente via PIX ou transferência, e desconfie de valores muito abaixo do mercado.

É importante, antes de qualquer negociação, pedir a matrícula atualizada do imóvel direto no cartório, e também confirmar se a escritura foi feita em um cartório real. Para isso, utilize os canais oficiais para checagem. Se houver suspeita de golpe, denuncie pelo Disque 100 ou procure a Polícia Civil.

Proteção para idosos

Idosos estão entre os principais alvos desses golpes. Em muitos casos, documentos são assinados sem que a pessoa entenda o conteúdo, por isso, familiares e responsáveis devem ficar atentos.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) criou regras que ajudam a proteger o patrimônio, como a possibilidade de definir com antecedência quem cuidará dos bens em caso de incapacidade futura.