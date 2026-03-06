A Receita Federal anunciou mudanças importantes na tabela do Imposto de Renda que valerá para a declaração referente ao ano-calendário 2025. As alterações impactam diretamente quem recebe salários mais baixos e pretende aproveitar o desconto simplificado.

Quem está isento

Com a correção feita em maio do ano passado, estão isentas de pagar IR as pessoas que receberam até R$ 3.036 por mês em 2025.

O limite máximo de isenção, oficialmente, é R$ 2.428,80. Mas o governo aplicou um desconto simplificado de R$ 607,20, permitindo que a faixa de isenção alcance quem recebe até R$ 3.036 mensais.

Essa regra vale para empregados, autônomos e outras pessoas físicas que optarem pelo desconto simplificado na declaração.

Dedução e teto mantidos

Os limites de dedução não sofreram alterações. Confira:

Dependentes : R$ 2.275,08 por ano;

: R$ 2.275,08 por ano; Despesas com educação : R$ 3.651,50 por ano;

: R$ 3.651,50 por ano; Teto da declaração simplificada: R$ 16.754,34.

Esses valores permanecem os mesmos, garantindo previsibilidade para quem já planeja a declaração.

Prazo e regras da declaração 2026

A Receita Federal divulgará oficialmente as regras e o prazo para envio da declaração de 2026 em 16 de março. Até lá, os contribuintes podem se basear nas tabelas atuais para organizar documentos, salários, recibos de despesas e outras informações necessárias.