A Vivo anunciou mudanças nos preços de seus pacotes de internet e telefonia móvel. A atualização visa ajustar os valores de forma proporcional aos serviços oferecidos, garantindo a manutenção da qualidade da rede e o acesso a recursos extras, como o uso de inteligência artificial avançada incluído em alguns pacotes.
Quais planos serão afetados
A maioria dos pacotes passará por um aumento, variando entre R$ 10 e R$ 25 por mês. Por exemplo:
- Vivo Conecta Pro: de R$ 160 para R$ 170 (+R$ 10)
- Vivo Conecta Ultra: de R$ 190 para R$ 203 (+R$ 13)
- Vivo Conecta Família 2: de R$ 270 para R$ 295 (+R$ 25)
- Vivo Conecta Família 3: de R$ 330 para R$ 355 (+R$ 25)
- Vivo Conecta Família 4: de R$ 420 para R$ 445 (+R$ 25)
- Vivo Conecta Família 5: de R$ 520 para R$ 545 (+R$ 25)
As novas tarifas passam a valer a partir do dia 1º de maio. A Vivo recomenda que clientes que desejam evitar surpresas verifiquem seus contratos e planejem eventuais ajustes antes da data de implementação.
Benefícios que permanecem
Mesmo com o reajuste, todos os pacotes continuam oferecendo funcionalidades adicionais, como:
- Conexão de alta velocidade com a fibra óptica da Vivo;
- Plano móvel pós-pago, simplificando o gerenciamento em uma única fatura;
- Acesso gratuito a recursos digitais exclusivos por 12 meses, incluindo ferramentas de inteligência artificial para produtividade e entretenimento.
Como se preparar para o aumento
- Confira seu plano atual: identifique qual pacote você possui e o valor que será aplicado a partir de maio.
- Avalie alternativas: a Vivo mantém opções de upgrade ou downgrade, caso queira ajustar velocidade ou quantidade de linhas.
- Aproveite os recursos digitais: use apps e serviços online para gerenciar pagamentos e monitorar consumo antes da mudança.
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