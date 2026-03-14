A Vivo anunciou mudanças nos preços de seus pacotes de internet e telefonia móvel. A atualização visa ajustar os valores de forma proporcional aos serviços oferecidos, garantindo a manutenção da qualidade da rede e o acesso a recursos extras, como o uso de inteligência artificial avançada incluído em alguns pacotes.

Quais planos serão afetados

A maioria dos pacotes passará por um aumento, variando entre R$ 10 e R$ 25 por mês. Por exemplo:

Vivo Conecta Pro: de R$ 160 para R$ 170 (+R$ 10)

Vivo Conecta Ultra: de R$ 190 para R$ 203 (+R$ 13)

Vivo Conecta Família 2: de R$ 270 para R$ 295 (+R$ 25)

Vivo Conecta Família 3: de R$ 330 para R$ 355 (+R$ 25)

Vivo Conecta Família 4: de R$ 420 para R$ 445 (+R$ 25)

Vivo Conecta Família 5: de R$ 520 para R$ 545 (+R$ 25)

As novas tarifas passam a valer a partir do dia 1º de maio. A Vivo recomenda que clientes que desejam evitar surpresas verifiquem seus contratos e planejem eventuais ajustes antes da data de implementação.

Benefícios que permanecem

Mesmo com o reajuste, todos os pacotes continuam oferecendo funcionalidades adicionais, como:

Conexão de alta velocidade com a fibra óptica da Vivo;

Plano móvel pós-pago, simplificando o gerenciamento em uma única fatura;

Acesso gratuito a recursos digitais exclusivos por 12 meses, incluindo ferramentas de inteligência artificial para produtividade e entretenimento.

Como se preparar para o aumento