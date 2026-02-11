A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou, na última segunda-feira (9), um alerta sobre o uso de canetas injetáveis indicadas para diabetes e emagrecimento.

O comunicado chama atenção para o uso desses medicamentos sem prescrição médica ou fora das indicações aprovadas em bula, algo que tem se tornado cada vez mais comum.

Segundo a Anvisa, houve elevação no número de notificações de pancreatite em usuários de medicamentos como Ozempic, Saxenda e Mounjaro. O órgão apura seis óbitos por complicações pancreáticas que podem estar associados a esses tratamentos, além de investigar mais de 200 casos de distúrbios no pâncreas relatados por pacientes em uso das canetas.

O alerta abrange todos os medicamentos à base de semaglutida, liraglutida, dulaglutida e tirzepatida com registro vigente no Brasil.

A preocupação aumentou após informações divulgadas pela Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA), do Reino Unido, que registrou 19 mortes em quadros semelhantes. Embora os eventos sejam classificados como raros, a gravidade dos quadros acendeu um alerta.

O que é a pancreatite

A pancreatite aguda é uma inflamação súbita do pâncreas, processo em que as próprias enzimas pancreáticas passam a agredir o órgão. O quadro pode variar de formas leves até situações graves, com falência respiratória ou renal, queda acentuada da pressão arterial e hemorragias digestivas.

Uso fora da bula preocupa autoridades

A Anvisa destacou que a pancreatite já consta como possível efeito adverso nas bulas, mas o volume recente de notificações motivou o alerta. O objetivo é desestimular o uso dos medicamentos fora das indicações previstas em bula.

Em caso de suspeita de pancreatite, a orientação é interromper imediatamente o tratamento e não retomá-lo se o diagnóstico for confirmado. O órgão também investiga a possibilidade de parte dos casos estar relacionada a produtos falsificados.

O que dizem as fabricantes

Em notas oficiais, as farmacêuticas Novo Nordisk e Eli Lilly afirmaram que o risco de pancreatite está descrito em bula e que pacientes devem ser orientados sobre os sintomas e acompanhados por profissionais de saúde.