O INSS mudou as regras da prova de vida, afetando aposentados, pensionistas e principalmente idosos. Desde 2023, a comprovação é feita automaticamente por cruzamento de dados do governo, eliminando na maioria dos casos a necessidade de ir ao banco ou à agência para manter o benefício.

Mesmo com a automatização, o INSS pode convocar quem não teve os dados validados. O aviso é feito pelo extrato bancário, aplicativo Meu INSS ou canais oficiais, com prazo para regularização. Se não atender à solicitação, o beneficiário pode ter o pagamento bloqueado temporariamente.

O procedimento para regularizar a prova de vida continua simples: basta acessar o Meu INSS com CPF e senha e seguir as instruções de reconhecimento facial ou biometria, ou então comparecer à agência bancária onde o benefício é pago, apresentando documento oficial com foto.

Além disso, o INSS reforça que não realiza contatos por telefone, SMS, WhatsApp ou redes sociais solicitando dados pessoais — qualquer mensagem ou ligação desse tipo deve ser considerada suspeita. Manter os canais oficiais atualizados e consultar regularmente o Meu INSS ajuda a evitar transtornos e garante a continuidade do recebimento do benefício sem interrupções.

Passo a passo de como realizar a prova de vida do INSS

✅ Pelo aplicativo Meu INSS (biometria facial)

Baixe ou abra o aplicativo Meu INSS (disponível para Android e iOS).

Faça login com seu CPF e senha do Gov.br.

Na tela inicial, procure por “Prova de vida” (caso esteja disponível).

Siga as instruções para realizar o reconhecimento facial.

Aguarde a confirmação da validação pelo sistema.

✅ Pelo banco onde recebe o benefício