Em vez de buzinas e garagens tradicionais, o que se vê em uma área do centro da Flórida são asas, hélices e hangares acoplados às residências. A proposta da comunidade de Spruce Creek transformou o conceito de bairro ao unir moradia e pista de pouso no mesmo espaço.

Hoje, cerca de 5 mil pessoas vivem no local. Muitas delas têm algo em comum: ligação direta com a aviação. São pilotos aposentados, profissionais do setor e apaixonados por aeronaves que escolheram morar onde é possível decolar praticamente da porta de casa.

Como funciona a rotina no local

O condomínio possui aproximadamente 650 aviões privados registrados. No centro da área residencial está uma pista com cerca de 1.219 metros de extensão. Ela atende desde aeronaves menores até jatos executivos.

Mas o que mais chama atenção está espalhado pelas ruas. Parte do sistema viário foi adaptada para funcionar como taxiamento. São aproximadamente 13 quilômetros de vias duplas compartilhadas por carros e aviões.

Nessas áreas, a regra é objetiva: a prioridade é sempre da aeronave. Motoristas precisam parar caso um avião esteja se deslocando. Ultrapassagens ou circulação lado a lado não são permitidas.

Origem do projeto

Antes de se tornar um condomínio voltado à aviação, a área abrigava um aeroporto militar. Após o encerramento das atividades da base, a estrutura foi reaproveitada. O espaço ganhou residências integradas à malha aeroportuária.

O código 7FL6 identifica oficialmente o local como aeroporto residencial. A proposta foi criar um ambiente planejado para quem vive ou mantém forte vínculo com o setor aéreo.

De acordo com informações divulgadas pelo The Times of India, a transformação aproveitou a infraestrutura já existente e consolidou o modelo que mistura pista e casas no mesmo território.

Um estilo de vida diferente

A dinâmica do bairro foge do padrão convencional. O barulho de motores faz parte do cotidiano. Hangares substituem muros altos. A logística é pensada para permitir pousos e decolagens com facilidade.

Apesar da circulação incomum, o funcionamento segue normas específicas para garantir segurança e organização. A convivência entre veículos e aeronaves depende de regras rígidas.

Casos semelhantes existem em outras regiões dos Estados Unidos, mas Spruce Creek se destaca pelo porte e pela quantidade de aviões registrados. Ali, a aviação não é apenas um hobby eventual. É parte da rotina diária de quem escolheu viver com os pés no chão e o olhar voltado para o céu.